Япония наращивает импорт морских ежей из России

В апреле Япония стала единственным поставщиком морских ежей на японский рынок, купив у РФ этого деликатеса на 1,5 млрд иен (около 900 млн рублей). Объем импорта вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику.

Однако в целом торговые отношения между Японией и Россией продолжают испытывать трудности. Объем товарооборота между странами в мае сократился на 29,4% до 92 млрд иен. В Токио также заявили о подготовке новых санкций против третьих стран, сотрудничающих с РФ.

Снижается и торговый оборот РФ и Евросоюза. В апреле он уменьшился на 6% до €5,6 млрд — это минимальное значение с января 2000 года. Ранее экономисты оценивали, как полное торговое эмбарго США может повлиять на российскую экономику.