Смартфон Realme GT 6 оценили в России в 70 000 рублей

Компания Realme анонсировала новую линейку смартфонов Realme GT 6, включающую две модели – GT 6 и GT 6T. По словам представителей компании, эти устройства задают новый стандарт производительности в сегменте премиальных смартфонов, представляя собой прямых конкурентов флагманам других брендов.

Realme GT 6 оснащен процессором Snapdragon 8s Gen3 и камерой Sony LYT-808 разрешением 50 МП, в то время как Realme GT 6T использует чипсет Snapdragon 7+ Gen3. Обе модели получили яркий дисплей с яркостью до 6000 нит и защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Аккумуляторы емкостью 5500 мАч поддерживают быструю зарядку мощностью 120 Вт.

В РФ новые смартфоны уже доступны в магазинах партнеров Realme в двух цветовых вариантах: “Зеленый туман” и “Зеркальный серебряный”. Цены на Realme GT 6 начинаются от 70 000 рублей за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, и от 80 000 рублей за модель с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Realme GT 6T доступен по цене от 60 000 рублей за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, и от 65 000 рублей за модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

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