Сбербанк принял решение о начале обслуживания юридических лиц в Луганске и Донецке с 25 июня

По словам председателя, банк готов предоставлять ФНС-токены для работы с отчетами. Попов также рассказал о возможности свободной работы расчетно-кассового обслуживания клиентов в Донецке и Луганске. «Наши юридические клиенты смогут воспользоваться нашей помощью в открытии бизнеса и создании новых расчетных счетов», – отметил Попов.

Пресс-служба Сбербанка пояснила, что с 25 июня юридические лица в Луганской народной республике (ЛНР) смогут получать услуги «Сбера» в офисе МФЦ, расположенном в Луганске. Также на следующей неделе начнут работу несколько полноценных офисов банка в ДНР и ЛНР. Представители банка уточнили, что в отделениях будут доступны все основные банковские продукты для физических и юридических лиц, а также возможность установки мобильного приложения.

На сегодняшний день в ДНР и ЛНР уже функционируют десять банкоматов Сбера, а к 1 июля их количество должно достигнуть 50. Ранее в Сбере объявили о запуске льготной ипотеки в ДНР и ЛНР.