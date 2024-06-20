 

Врач: позднее засыпание влияет на развитие депрессии и тревожности

20.06.2024, 9:40, Разное
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Врач-эндокринолог Зухра Павлова подчеркивает важность регулярного сна и предостерегает от привычки поздно ложиться спать. Согласно ее словам, такая привычка увеличивает риск развития психических и поведенческих расстройств, включая депрессию и тревожность. В своем Telegram-канале она ссылается на исследования, которые подтверждают, что люди, которые засыпают раньше и регулярно просыпаются утром, обычно имеют более крепкое психическое здоровье.

Эксперт подчеркивает, что у людей, привыкших к позднему бодрствованию, риски психических расстройств выше на 20–40%. Она рекомендует избегать длительных ночных бодрствований и соблюдать режим сна. Для того чтобы не испытывать излишней бодрости в поздние часы, важно ограничивать употребление кофеина после 17:00 и избегать использования гаджетов перед сном, особенно в постели.

Эксперт также напоминает, что нарушения сна могут быть связаны с заболеваниями щитовидной железы, что подчеркивает важность правильного сна как фактора общего здоровья.


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