Сбит украинский беспилотник в Орловской области

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20.06.2024, 9:40, Разное
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Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит над Покровским районом Орловской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, инцидент произошел сегодня ночью. БПЛА сбили средствами радиоэлектронной борьбы. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.


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