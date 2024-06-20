Тест: проверьте, насколько хорошо вы знаете советскую мелодраму “Девчата”

роли в фильме исполнили замечательные актрисы: Нина Гребешкова, Нонна Мордюкова и Наталья Седых. Их яркие образы и искрометные диалоги до сих пор любимы зрителями.

“Девчата” стали классикой отечественного кинематографа и остаются популярными и любимыми у поклонников советского кино. Этот фильм не только развлекает зрителей своим юмором, но и затрагивает важные социальные темы, такие как дружба, любовь, справедливость.