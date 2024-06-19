Экспертные рекомендации по безопасному потреблению консервов
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Для предотвращения ботулизма важно правильно обрабатывать консервированные продукты перед употреблением. Это подтверждает Владимир Чуланов, главный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава. Он отмечает, что ботулотоксин может содержаться не только в консервах, мясе и рыбе, но и в ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста и соленая рыба.
Чуланов советует кипятить консервы перед употреблением и внимательно следить за сроками годности. При самостоятельной заготовке консервов необходимо соблюдать строгие гигиенические правила и правильно стерилизовать банки.
Татьяна Захарова, врач общей практики, подчеркивает важность быстрого обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков ботулизма. Среди них: сухость во рту, нарушения зрения и речи, а также мышечная слабость, которая может прогрессировать.
Эксперты советуют избегать самолечения и немедленно обращаться за помощью при подозрении на ботулизм, так как заболевание требует специфического лечения, включая введение антитоксина и поддержку дыхания в тяжелых случаях.
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