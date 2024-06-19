Мнение: Ловил ли совок людей на улицах

Насмотревшись всех этих снятых на Украине кадров, как патрули ездят по улице и отлавливают – за руки за ноги – зазевавшихся мужчин призывного возраста, чтобы их тут же отвезти в казарму, а оттуда на фронт под конвоем – я долго и мучительно вспоминал: а в СССР во время ВОВ тоже такое было? Чтобы вот так же: вышел, типа, на улицу за хлебом, тебя схватил патруль – и в армию?

Честно говоря, не смог вспомнить, хотя я много читал книг о войне – и документальных, и художественных. Непонятно; эта тема была настолько табуирована, что даже в воспоминаниях не осталась? По идее, и должно было быть точно так, как сейчас на Украине – мобилизационная система та же. Да и все бывшие советские республики “родом из совка”, поэтому носят и еще долго будут носить на себе советские родимые пятна, которые, как известно, силой воли не выведешь.

Но почему-то “меня поймали и отправили в штурмовую пехоту” я не читал в советских книгах. Интересно, почему. Может, дело было в сквозном учете, то есть каждый советский был внесен в талмуд под нумером, шаг влево-вправо считался побег, и поэтому совку не было нужды ловить людей по улицам, они у него и так все были колпаком? Слали просто повестки, и челы сами приходили сдаваться, поскольку в совке без документов все равно было выжить невозможно?

Наверно, дело в этом. Хотя удивительно, конечно – что учет народца в на тот момент почти лапотной Руси был настолько хорошо налажен ВРУЧНУЮ.

А может, это вообще плод масштабной ЧИСТКИ всего вплоть до воспоминаний уже послевоенного периода. История советской цензуры тоже ведь еще не написана. Может быть, тема мобилизации, то есть ПРИНУДИТЕЛЬНОГО призыва в армию, была сочтена коммунистами слишком болезненной или даже “порочащей” для пищущейся ими “истории ВОВ”, насквозь, понятно, лживой – и они постарались везде насколько возможно всё про мобилизацию вымарать?

Действительно: принудительность мобилизации вообще как-то не очень бьется с “идейностью” и “сознательностью” советских, которые будто бы всё делали “в едином порыве”. Поэтому мотив принуждения надо было максимально приглушить – как, собственно, всегда делали советские; у них и БАМ строили, и целину распахивали исключительно “комсомольцы-добровольцы”, хотя даже заставшие лишь поздний совок (как я), прекрасно помнят по собственному опыту, что и комсомольцы далеко не всегда были добровольцами, и вообще эти слова отнюдь не синонимы.

Но все-таки, нельзя не признать: насильственный “призыв” за руки-за ноги производит сам по себе очень гнетущее, унизительное впечатление. Комми из “внутренней партии” совка были по-своему толковыми пиарщиками – знали, какие вещи нужно всеми силами скрывать, чтобы в массах теплились хотя бы остатки энтузиазма.