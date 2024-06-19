Мнение: СССР без памперсов, антисоветское шитьё и строительные нормы в республиках СССР

1. По поводу отсутствия памперсов в СССР. Тот факт, что памперсы появились только после распада СССР обесценивает разговоры о «человечности» развитого социализма. Что же это за человечность, если молодые родители должны были ежедневно заниматься утомительной стиркой, а государство пальцем не шевелило, чтобы им помочь?



Некоторые пишут, что памперсы массово распространились в капстранах только в 1970-е, так что СССР опоздал всего лишь на 20 лет.



К сожалению, это не так: проблема была не в технологическом отставании, а в принципиальной неспособности социалистической экономики обеспечивать рядовых граждан «буржуазными излишествами». Сами памперсы, действительно, вышли на рынок только в 1961. Однако задолго до того, в 1930-е, на Западе были популярны так называемые «подгузниковые службы», которые собирали у населения грязные подгузники, чтобы обменять их за небольшую плату на постиранные (ссылка). Популярный гэг из иностранных кинокомедий того периода — актёр выпадает из окна, но не разбивается, так как приземляется в кузов грузовика, везущего испачканные подгузники.

2. Читатель Элла пишет на Дзене в комментариях к статье про налог на швейные машинки в СССР (ссылка):



Насчёт шитья на заказ – грех ли это с точки зрения коммунизма? Да, представьте себе! Мне это доходчиво объясняла одна тётка, коллега по работе, в далеком 1986 году. Она попросила связать мне кофточку (я прекрасно вязала, но только для себя и семьи), я согласилась, но оплату так и не увидела. Нет, кофточка тётке очень понравилась, но платить за мой труд отказалась наотрез, да ещё и стыдить меня стала – мол, мы подруги (а вот нифига, просто работали вместе), нехорошо быть меркантильной, деньги с подруг тянуть.

Это не по-советски, все услуги друг другу должны быть бесплатными, сегодня ты мне что-то сделала, а завтра я – тебе, это называется советский коллективизм. Человек человеку друг, товарищ и брат, ну и всё такое. Тетка была партийной, и возможно, идейной. Я так и не поняла до сих пор – она это всерьёз про коллективизм или прикалывалась? Короче, шьёшь или вяжешь на заказ – это мелкобуржуазность, это недостойно советского человека.

3. Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться. У меня в загашниках лежит такое сводное сравнение строительных правил в республиках СССР:

А. Материал кровли. В Прибалтике черепица рекомендована, а в РСФСР — запрещена.

Б. Высота жилого строения. Прибалтика — 17 метров, Россия — 5,5 метров.

В. Количество этажей. Прибалтика — два и утеплённая мансарда. Россия — один этаж. Любые мансарды запрещены, даже летние чердаки. (Грузия: любая этажность).

Г. Внутренние коммуникации. Прибалтика — любые рекомендованы. В России — любые запрещены.

Д. Высота помещения. Прибалтика — от 2,5 метров. Россия — до 2,5 метров.

Е. Высота надворных построек. Прибалтика: 2,5 – 3 метра. Россия: 1,8 – 2,2 метра.

Ё. Утеплённые и отапливаемые нежилые помещения, теплицы. Запрещены в России и рекомендованы в Прибалтике.

Ж. Подъёмники в надворных постройках. Прибалтика — рекомендованы, в России — запрещены, предмет для уголовного разбирательства.

Где можно найти конкретные СНИПы (строительные документы), в которых отражены эти нормы?