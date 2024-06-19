Санкции против «Росатома» могут угрожать ядерной безопасности

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность возможными последствиями санкций против российской госкорпорации «Росатом». По его словам, это может негативно сказаться на обеспечении безопасности ядерных объектов и материалов во всем мире.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ отвечает за контроль и мониторинг ядерных объектов в разных странах, и сотрудничество с «Росатомом» имеет для агентства большое значение. Он отметил, что РФ играет ведущую роль в поставках ядерного топлива и технологий, и приостановка ее участия в этой сфере может привести к сбоям в работе атомных электростанций в различных регионах.

Директор МАГАТЭ также выразил опасения по поводу потенциального воздействия санкций на международные усилия по нераспространению ядерного оружия. «Росатом» является участником нескольких международных соглашений в этой области, и его отстранение от этих инициатив может поставить под угрозу эффективность этих механизмов.

Гросси призвал все заинтересованные стороны тщательно взвесить возможные последствия санкций против «Росатома» и рассмотреть альтернативные пути обеспечения ядерной безопасности. Он подчеркнул, что международное сотрудничество в области ядерной энергетики имеет решающее значение для поддержания мира и предотвращения распространения ядерного оружия.