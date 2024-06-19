 

Санкции против «Росатома» могут угрожать ядерной безопасности

19.06.2024, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность возможными последствиями санкций против российской госкорпорации «Росатом». По его словам, это может негативно сказаться на обеспечении безопасности ядерных объектов и материалов во всем мире.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ отвечает за контроль и мониторинг ядерных объектов в разных странах, и сотрудничество с «Росатомом» имеет для агентства большое значение. Он отметил, что РФ играет ведущую роль в поставках ядерного топлива и технологий, и приостановка ее участия в этой сфере может привести к сбоям в работе атомных электростанций в различных регионах.

Директор МАГАТЭ также выразил опасения по поводу потенциального воздействия санкций на международные усилия по нераспространению ядерного оружия. «Росатом» является участником нескольких международных соглашений в этой области, и его отстранение от этих инициатив может поставить под угрозу эффективность этих механизмов.

Гросси призвал все заинтересованные стороны тщательно взвесить возможные последствия санкций против «Росатома» и рассмотреть альтернативные пути обеспечения ядерной безопасности. Он подчеркнул, что международное сотрудничество в области ядерной энергетики имеет решающее значение для поддержания мира и предотвращения распространения ядерного оружия.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Мнение: Москва голосует за тебя

19.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Империалистическая война. Определение и сущность понятия

19.06 / Мнение: Ловил ли совок людей на улицах

19.06 / Улицу Аятоллы Хомейни в Москве переименовали в улицу Аятоллы Хаменеи

19.06 / Мнение: СССР без памперсов, антисоветское шитьё и строительные нормы в республиках СССР

19.06 / В деле об отравлении консервированной фасолью задержан четвертый подозреваемый

19.06 / В Липецкой области мужчина попал в реанимацию, зацепившись удилищем за ЛЭП

19.06 / Назвал способ обезопасить консервы от возбудителей ботулизма

19.06 / Китайский автогигант привозит в Россию новый электрический бренд

19.06 / Жертва грозы в Дагестанском селе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика