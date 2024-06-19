 

В деле об отравлении консервированной фасолью задержан четвертый подозреваемый

19.06.2024, 18:45, Разное
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В московский суд поступило ходатайство об аресте четверых предполагаемых виновников массового отравления людей. Об этом пишет пресс-служба Замоскворецкого суда.

Ранее стало известно о задержании четвертого подозреваемого по делу – повара Карима Норматова. Следствие считает, что он, действуя по указанию руководства компании-производителя фасоли «Савон-К», готовя и фасуя фасоль, нарушал требования безопасности в сфере общественного питания, стремясь сэкономить.

Уголовное дело было возбуждено после многочисленных обращений жителей Москвы за медицинской помощью с признаками сильного пищевого отравления. Позже выяснилось, что с аналогичными симптомами в больницы обращались и жители других городов. Пострадавшие заказывали продукты через сервис доставки, отравились они продуктами компании «Савон-К».

Стоит отметить, что после случившегося на складах в Москве была предпринята попытка уничтожить продукцию компании.


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