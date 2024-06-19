В Липецкой области мужчина попал в реанимацию, зацепившись удилищем за ЛЭП

В Липецкой области очередная рыбалка обернулась трагедией. Как пишет telegram-канал издания GOROD48, в Балашовском лесничестве рыбак попал под разряд электрического тока, задев удилищем высоковольтную линию электропередач.

Очевидцы утверждают, что в результате удара на мужчине сгорела вся одежда, остались только сапоги. Пострадавшего доставили в областной ожоговый центр, где медики оценили его состояние как тяжёлое.