В Липецкой области мужчина попал в реанимацию, зацепившись удилищем за ЛЭП
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В Липецкой области очередная рыбалка обернулась трагедией. Как пишет telegram-канал издания GOROD48, в Балашовском лесничестве рыбак попал под разряд электрического тока, задев удилищем высоковольтную линию электропередач.
Очевидцы утверждают, что в результате удара на мужчине сгорела вся одежда, остались только сапоги. Пострадавшего доставили в областной ожоговый центр, где медики оценили его состояние как тяжёлое.
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