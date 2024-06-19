Врач Мясников назвал способ обезопасить консервы от возбудителей ботулизма

Известный врач Александр Мясников предупреждает о рисках, связанных с ботулизмом, наиболее страшным из известных пищевых ядов.

Токсин, вызывающий заболевание, часто находится в консервированных овощах и рыбе. Для предотвращения этой опасности доктор рекомендует тщательно прогревать содержимое банок не менее 10 минут перед употреблением. Он также призывает отказаться от привычки употреблять готовую еду из магазинов и сервисов доставки, поскольку она может представлять потенциальную угрозу здоровью. По мнению врача, приготовление пищи из свежих продуктов способствует сохранению здоровья и безопасности.