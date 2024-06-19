Китайский автогигант привозит в Россию новый электрический бренд

Китайская автомобильная компания Chery планирует выпустить в РФ свой новый суббренд Exlantix, под которым будет представлен модельный ряд электромобилей.

Первой моделью, которая появится у дилеров, станет электрический седан Exlantix ES. Автомобиль будет оснащен 800-вольтовой литий-ионной батареей емкостью 82 кВт.ч и запасом хода на одной зарядке до 650 км. На “быстрых” зарядных станциях аккумулятор можно будет зарядить с 30% до 80% за полчаса.

Зарядную инфраструктуру для электромобилей планируется разместить на базе дилерских центров марки.

Автомобиль получит доводчики дверей, автоматическую парковку, аудиосистему с 23 динамиками, панорамную крышу с функцией автоматического затемнения и адаптивный круиз-контроль.

Стоимость нового седана в РФ пока не раскрывается.