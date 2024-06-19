Hеприятный запах подмышек у чистоплотных людей бывает признаком патологии

Несмотря на чистоплотность, неприятный запах подмышек может возникать по ряду причин. Дерматолог Татьяна Егорова указывает, что это может быть связано с эндокринологическими сбоями, которые могут начаться еще с детства.

Также на запах влияют некоторые продукты, такие как лук, чеснок и жареная еда, содержащие серу, которая при усвоении выделяет вещества, добавляющие неприятный аромат. Гормональные изменения также могут быть причиной изменений в телесном запахе. Кроме того, неприятный запах подмышек у чистоплотных людей может указывать на патологии, такие как диабет, проблемы с почками или гиперсекрецию гормонов щитовидной железы. Избыточный вес также способствует усилению неприятного запаха.