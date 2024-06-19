 

Hеприятный запах подмышек у чистоплотных людей бывает признаком патологии

19.06.2024, 16:45, Разное
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Несмотря на чистоплотность, неприятный запах подмышек может возникать по ряду причин. Дерматолог Татьяна Егорова указывает, что это может быть связано с эндокринологическими сбоями, которые могут начаться еще с детства.

Также на запах влияют некоторые продукты, такие как лук, чеснок и жареная еда, содержащие серу, которая при усвоении выделяет вещества, добавляющие неприятный аромат. Гормональные изменения также могут быть причиной изменений в телесном запахе. Кроме того, неприятный запах подмышек у чистоплотных людей может указывать на патологии, такие как диабет, проблемы с почками или гиперсекрецию гормонов щитовидной железы. Избыточный вес также способствует усилению неприятного запаха.


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