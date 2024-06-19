 

Госдума высказалась против возрастных ограничений для водителей

19.06.2024, 15:35, Разное
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Депутат ГД Петр Толстой уверен, что пожилые водители ничуть не хуже управляют автомобилем, поэтому вводить возрастной ценз не стоит. В доказательство своих слов он привел примеры людей, которые прекрасно водят даже в преклонном возрасте.

“Не будем дискриминировать пожилых. Наоборот, нужно расширять возможности для управления автомобилем”, – заявил Толстой.

Ранее с предложением ограничить доступ к вождению для людей старше 70 лет выступили участники движения “Ветераны России”. Они считают, что с годами ухудшаются слух и зрение, а также замедляется реакция, что может привести к авариям.

В МВД частично поддержали эту инициативу, предложив более тщательные медицинские осмотры для водителей в возрасте. В случае положительного заключения медиков, пожилым автомобилистам права будут выдаваться на меньший срок, чем обычно.

Однако в Минздраве не поддержали идею “Ветеранов России”. По словам главы ведомства Алексея Кузнецова, вопрос об ограничении прав должен решаться на основании специального медицинского осмотра, а не возраста.


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