 

Мнение «аналитика»: О «простых» украинцах… За что их будут бить простые европейцы?

19.06.2024, 14:50, Разное
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Пришла #новость от поляков, в которую всего два года назад и поверить было бы сложно. А теперь — обыденный факт.

В связи с которым вспоминается и неуклюжая подделка под Тараса Шевченко — «Х*** останется х***лом, возьми его хотя б в Европу…». И расхожий афоризм, что в России все поделились на большинство, поддерживающее спецоперацию, и маргиналов, никогда не сталкивавшихся с украинскими комментаторами в соцсетях.

Как всегда, в любой «шутке» имеется только доля шутки. А с остальным на собственной шкуре сталкиваются европейцы сейчас.

Польская газета Rzeczpospolita привела удивительные результаты опроса, проведённого социологами Варшавского университета и Экономическо-гуманитарной академии.

Доля поляков, считающих, что страна должна безусловно оказывать помощь Украине, снизилась с января 2023 года в два раза, — с 62% до 31%. А против выступает уже каждый пятый поляк (19%). Это вот в обители русофобов, да.

При этом 72% респондентов полагают, что Польша, вне зависимости от ситуации, связанной с «украинским кризисом», должна руководствоваться прежде всего собственными интересами. Это касается прежде всего проблемы зернового экспорта и импорта, сильно осложнившей польско-украинские отношения в последний год. А почти две трети поляков — 61% считают, что по завершении конфликта украинским беженцам следует обязательно вернуться на родину. Наконец, 95% опрошенных полагают, что объёмы финансовой поддержки польского государства украинцам должны сокращаться.

И это всё заслуга не только киевских властей, сумевших разругаться даже с польскими союзниками, но и самих украинских «беженцев» в первую очередь. Именно их «особенности национального характера» буквально вызверили поляков, часть из которых начала уже думать, что русские не так уж и неправы.

Итак, можно вывезти миллионы украинцев в Европу. Но «украинство» из них не вывести никаким дустом. И не только это.

Пока европейские политики произносят ритуальные фразы о «бравых украинцах», отважно сражающихся с «агрессией» Путина, простые избиратели вскипают гневом. А чего это сотни тысяч украинских «смельчаков» годами отсиживаются у нас на шее пособиях вместо того, чтобы идти драться с «русским медведем» за свою свободу и нэньку?

И почему честные бюргеры с obywatel‘ями должны оплачивать этот банкет?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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