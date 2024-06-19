Инфекционист Чуланов: токсичные возбудители ботулизма могут содержать в себе ферментированные продукты

Источниками токсичных возбудителей ботулизма могут оказаться различные продукты, включая квашеную капусту и другие ферментированные продукты. Это предупредил известный инфекционист Владимир Чуланов. Он подчеркнул, что риск наличия ботулотоксина высок в консервированных овощах, рыбе, мясе, грибах, а также в соленой, копченой рыбе и колбасах, особенно тех, что упакованы в кишку.

Для предотвращения заболевания рекомендуется перед употреблением кипятить консервы. Домашняя консервация требует тщательной стерилизации и гигиеничного обращения с продуктами и упаковкой.

Чуланов подчеркнул, что ботулотоксин размножается в безвоздушной среде, поэтому особенно важно обеспечивать доступ воздуха при хранении и мариновании продуктов.

Также важно следить за сроком годности консервов и избегать употребления продуктов с признаками вздутия. При подозрении на ботулизм у человека могут наблюдаться различные симптомы, включая сухость во рту, нарушения зрения, мышечную слабость и дыхательные проблемы, что требует немедленного обращения к врачу.