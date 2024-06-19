Врач Фатеева: сильные отеки под глазами и колебания веса говорят о болезни щитовидной железы

Щитовидная железа играет ключевую роль в общем самочувствии человека, отмечает доктор Анастасия Фатеева. Основное внимание специалистов часто привлекает гипотиреоз, связанный с недостаточной продукцией гормонов из-за недостатка йода.

Среди физических признаков заболевания Фатеева отмечает отеки под глазами и необъяснимые изменения веса, которые происходят независимо от режима питания и образа жизни. Кожа становится сухой и шелушащейся, волосы и ногти страдают от ломкости и выпадения. На шее могут образоваться узлы, что также требует внимания врачей.

На психическое состояние пациентов с гипотиреозом сильно влияют тревожность, депрессия и апатия, сбои в сне и проявления агрессивного поведения.

Доктор также подчеркивает опасность избыточной продукции гормонов щитовидной железы, что может привести к гипертиреозу или тиреотоксикозу. Признаки этого состояния включают увеличение области шеи, першение при глотании, а также изменения в глазах и температуре тела.

В случае любых подозрений на нарушения в работе щитовидной железы важно незамедлительно обратиться к специалисту для диагностики и назначения необходимого лечения.