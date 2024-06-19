Новый смартфон Infinix Note 40+ Pro 5G уже в продаже в России

В РФ началась продажа нового смартфона Infinix Note 40+ Pro 5G, который представлен с 120-герцовым AMOLED-дисплеем разрешением 2436 на 1080 пикселей. Устройство оснащено чипом MediaTek Dimensity 7020, созданным по 6-нанометровой технологии, и 12 ГБ оперативной памяти.

Камера смартфона позволяет снимать с трехкратным зумом без потери качества и имеет разрешение 108 МП, поддерживая оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Также устройство включает технологию быстрой зарядки, способную заряжать батарею на 4600 мАч до 50% всего за 8 минут. Infinix Note 40+ Pro 5G доступен в черной версии со стеклянным корпусом и зеленой версии с эко-кожаной спинкой.

Смартфон можно приобрести по эксклюзивной цене 32 тыс. рублей до 9 июля. Позднее его стоимость увеличится до 37 тыс. рублей.

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