Во время паломничества в Мекку погибли 577 человек

В этом году во время ежегодного паломничества в Мекку хадж погибли 577 человек.

Паломники погибли из-за давки и жары. Так, в понедельник 17 июня — в кульминационный день хаджа — в Большой мечети в Мекке была зафиксирована температура 51,8 градусов.

323 из погибших были гражданами Египта. Они все погибли от жары, пишет AFP, за исключением одного — он получил несовместимые с жизнью травмы в давке, сказал журналистам источник из дипломатической среды.

В 2023 году во время хаджа погибли по меньшей мере 240 человек.

Напомним, хадж – это паломничество к святым местам Мекки. Хадж – единственный столп ислама, который совершается строго в определенное время и только на территории Мекки. Паломничество в Мекку обязан совершить каждый мусульманин хотя бы раз за свою жизнь, если это ему позволяют средства и здоровье. Ежегодно в Саудовскую Аравию для совершения хаджа со всех уголков планеты приезжают более 4 млн паломников.