 

Операторы связи обязаны будут предупреждать клиентов об изъятии номеров

19.06.2024, 9:01, Разное
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Сегодня в Госдуму будет внесен законопроект, который предписывает операторам мобильной связи информировать абонентов о расторжении договоров и изъятии номеров. Об этом пишет газета “Известия”.

Сейчас операторы могут односторонне расторгнуть договор при определенных обстоятельствах и прекратить обслуживание абонентов, не использующих номер более 90 дней. Однако законодательством не предусмотрено требование об информировании клиентов о таких действиях, что может быть использовано мошенниками.

Депутаты предлагают обязать мобильные компании уведомлять абонентов не позднее, чем за 10 дней до окончания срока действия договора, используя SMS, портал “Госуслуги”, электронную почту или личный кабинет.


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