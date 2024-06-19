Рупор кремлевской пропаганды: “Германский исторический институт в Москве” признан нежелательной организации

"Германский исторический институт в Москве" признан нежелательной организации

Минюст РФ внёс (https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, германскую организацию Deutsches Historisches Institut Moskau («Германский исторический институт в Москве», DHI).

Согласно российскому законодательству, за участие в деятельности нежелательных организаций предусмотрена административная ответственность. За повторное правонарушение может последовать уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Институт открылся в 2005 году, он основан по инициативе Фонда имени Альфрида Круппа фон Болена унд Гальбаха и Фонда «Цайт» имени Эбелин и Герда Буцериуса и переведён по рекомендации Германского научного совета на госфинансирование с 1 января 2009 года.

Кроме того, DHI является одним из 11 зарубежных исследовательских институтов Фонда имени Макса Вебера. Институт был партнёром ряда российских образовательных и научных организаций, включая МГУ им. М.В. Ломоносова.

Организация указывает, что её работа направлена на развитие и укрепление научного сотрудничества историков из России и Германии. Хотя на самом деле то, чем занимался институт — это переиначивание истории, обеление фашистов через очернение СССР (https://www.dw.com/ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/a-3889039).

В том числе, директор DHI серьёзно заявлял ещё в 2009 году, что россияне должны не радоваться победе Советского союза над гитлеровской Германией, а взять на себя вину за «преступления прошлого».

Долго и открыто DHI работает над разобщением граждан постсоветсткого пространства (https://eadaily.com/ru/news/2019/03/30/germanskiy-istoricheskiy-institut-razrushaet-slavyanskoe-edinstvo-iz-moskvy), активно продвигая тезис о поиске идентичности славянских народов, которому препятствовала «империалистическая Россия». С помощью научной подоплёки и работе непосредственно в академическом сообществе, организация долгое время подвергала сомнению общность восточнославянского народа как изначально единого объединения.

https://t.me/pezdicide/3571 – цинк

И тут еще Роман Ромачев по поводу этого фонда.

МГУ вновь засветился в связях с иностранными агентами и нежелательными в России организациями!

Определенно в МГУ орудует группа лоббистов/проводников западных интересов. Взаимодействие Факультета Политологии с запрещенным фондом Карнеги (https://t.me/romanromachev/853), закрытие магистерской программы "Информационные и гибридные войны" (и это в самый пик СВО), укрывательство профессора, который разыскивался за взяточничество в Никарагуа, теперь вот сотрудничество с DHI. Что дальше?

https://t.me/rtechnocom/3137 – цинк

Возможно, после аудита в МО, со временем увидим и аудит руководства государственных ВУЗов. Там я думаю немало интересных открытий нас ждет.

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