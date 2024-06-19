Мнение «аналитика»: О секретах корейской политической кухни… Чем Ким накормит Путина?
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Владимир #Путин с представительной делегацией прилетел в Пхеньян к другу Ким Чен Ыну. Государственная необходимость заставила, наверное. В #НАТО уже напряглись на всякий случай. Но зря.
Могут расслабить булки.
Все секреты корейско-российской дипломатической кухни стали известны, благодаря утечкам. И выяснилось…
Ну, во-первых, стало с очевидностью понятно, что Северная Корея — страна небогатая. Бедная, прямо скажем, страна.
А во-вторых, ещё один весьма пикантный момент обнаружился. Тонкий, как устричный соус.
Меню, когда Ына принимали в России на «Восточном» в 2023 году.
Меню торжественного обеда в честь Владимира Путина.
В общем, с Северной Кореей — не разгуляешься?
А с её спонсором, Китаем?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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