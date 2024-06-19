Мнение «аналитика»: О секретах корейской политической кухни… Чем Ким накормит Путина?

Владимир #Путин с представительной делегацией прилетел в Пхеньян к другу Ким Чен Ыну. Государственная необходимость заставила, наверное. В #НАТО уже напряглись на всякий случай. Но зря.

Могут расслабить булки.

Все секреты корейско-российской дипломатической кухни стали известны, благодаря утечкам. И выяснилось…

Ну, во-первых, стало с очевидностью понятно, что Северная Корея — страна небогатая. Бедная, прямо скажем, страна.

А во-вторых, ещё один весьма пикантный момент обнаружился. Тонкий, как устричный соус.

Меню, когда Ына принимали в России на «Восточном» в 2023 году.



Меню торжественного обеда в честь Владимира Путина.



В общем, с Северной Кореей — не разгуляешься?

А с её спонсором, Китаем?

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