Рупор кремлевской пропаганды: Интервью Эрика Принса

Фрагменты интервью создателя ЧВК BlackWater Эрика Принса Такеру Карслону.

ИНТЕРВЬЮ ЭРИКА ПРИНСА ТАКЕРУ КАРЛСОНУ

https://x.com/TuckerCarlson/status/1792963714779426941

00:45 – Чуваки с огнестрелом не ровня чувакам с дронами.

01:35 – Происходит масштабный переход на новый уровень, потому что несмотря на все технические волшебства военных США, лучшим оружием у противника были самодельные взрывные устройства (СВУ), располагаемые по сторонам дороги и подрываемые дистанционно. Теперь же противник располагает СВУ, способными летать со скоростью 200 км/ч – низко над землей, даже в условиях активного радиоэлектронного подавления… Поскольку русские хороши в области РЭБ, украинцы разработали инновацию: взяли скоростной дрон и 3D очки, заряд взрывчатки размером с банку пива и, напечатав на 3D принтере оболочку с маленьким медным диском спереди, направили его в кормовую часть танка. За 1500 долларов уничтожается танк ценой в два миллиона. Это как парень со снайперской винтовкой против парня с большим луком. Это поворотный шаг в в ведении войн – вот где мы прямо сейчас. И чем дольше идет война на Украине, тем лучше становятся русские. Украинцы тоже, но как говорится, битва – это котел, в котором варят знания. Плохие идеи быстро разбиваются и отметаются. Распространение этих новых знаний ошеломляет…

Не думаю, что американские военные многому учатся. Проблема в том, что на американские вооружения высокого спроса нет, поскольку те оказались недостаточно эффективны в этих условиях активного радиоэлектронного подавления… Вот ракета [ПТУР] «Джавелин», которую Raytheon продает налогоплательщикам за 200 тысяч долларов за выстрел с командно-пусковой установкой за 300 тысяч. Украинцы могут использовать ее только для первого выстрела из засады, так как у этой ракеты ИК-головка наведения. Если они попадают в первый танк, тот горит. Когда они пытаются запустить вторую и третьи ракеты, те просто попадут в самую горячую точку на поле боя, даже не сумев распознать [цели]. Так что когда украинцы переходят от американской ракеты за 200 тысяч к собственной за 29 тысяч, та работает столь же хорошо… Ну вот и есть сверхдорогое американское оружие, которое не столь действенно на этом поле боя.

04:32 – Мы как граждане и налогоплательщики должны быть озабочены тем, что все потраченные нами деньги не окупились должным образом. Смотрите, определенные виды оружия работают хорошо – но за какую цену? [Йеменские] хуситы используют дроны стоимостью от 20 до 50 тысяч долларов для ударов по коммерческим судам, американским судам в Красном море, в Аденском заливе, и США вынуждены сбивать их не одной, а двумя ракетами, каждая из которых стоит 2 миллиона. То есть сбить один дрон в 50 тысяч обходится в 4 миллиона долларов. Плохая математика, как и в Вашингтоне… Потому что деньги продолжают течь рекой без отчетности – когда не оценивают собственные действия и ничему не учатся. Посмотрите, кого уволили, кого наказали за полный провал в Афганистане, когда за 20 лет мы сменили Талибан на Талибан? Никого не уволили. Единственным уволенным оказался Стью Шеллер [подполковник Корпуса морской пехоты, раскритиковавший вывод войск из Афганистана], на деле хороший человек. Молодой морпех, который встал и сказал «хватит!». Потому что он сказал, что если его новичок-морпех потеряет винтовку на стрельбище,то его накажут. Мы потеряли, мы бросили военного снаряжения на 80 с чем-то миллиардов долларов и обратили страну в террористическую организацию. И всех повысили, и все при деле как обычно. Вот в чем проблема. Подобная некомпетентность добром не кончится.

06:50 – Вчера утром я разговаривал с некоторыми конгрессменами, и они на грани отчаяния, потому что пытаются ограничить финансирование и ввести какую-то подотчетность. И они сказали, что объемы денег, которыми оборонные подрядчики поливают Конгресс – буквально бригады, тысячи лоббистов – это десятки миллионов долларов, впрыскиваемых в среду политиков. Так что вагоны с деньгами продолжают поступать, и это отвратительно. Что главное, о чем я написал в своей недавней статье – в Риме, потерявшем кучу людей в битве при Каннах, когда через пару недель их Сенат собрался, недоставало 40% представителей. Почему? Да потому, что элиты Рима действительно служили в армии и разделяли последствия провалов. Наши элиты не служат в вооруженных силах. Они крайне мало или вообще не рискуют собственной шкурой в игре, которая для них является всего лишь вопросом денег и мошенничества.

11:05 – Думаю, это последствия чисто контрактного набора в вооруженные силы – видится хорошей идеей, которую я все еще поддерживаю. Но это означает, что военнослужащие, которые тянут лямку за океанами, составляют до 1% населения. 3-4% знают этих людей и остальные 95% никак не связаны с этими усилиями. Так что последних легко разводят эти позерствующие задницы в Вашингтоне.

11:55 – Скажу например, что лучшее, что сделал Тайвань перед лицом возможного вторжения или проблем со стороны материкового Китая, это создание Home Guard – территориальной самообороны – положившись на хорошо вооруженных и мотивированных людей. Как показал Афганистан, как талибы показали американским войскам. Хорошо мотивированные люди даже с оружием 70-летней давности вполне могут являться сверхсилой без всех этих технологических трюкачеств. Великий флот определяется не сталью кораблей, а сталью людей и экипажей.

12:45 – Артиллерия все еще царь битвы, что украинцы познают посредством тяжелых уроков. Полтора года назад после выстрела по русским тем понадобилось бы полтора часа на точный ответный удар: определить позицию, согласовать с пунктами управления огнем ответный выстрел. Теперь им требуется 2-3 минуты – так что они научились, они скоординировались и стали значительно лучше. Было бы ошибкой считать, что наше кунг-фу все еще лучше сегодня.

13:22 – [Роль дронов] значительно возросла. Говорят, что дни танка прошли, что он вымер как боевые колесницы – своего рода ударные вертолеты 2000-ых. Танки по-прежнему будут играть свою роль, но придется придумать, как сбивать рои приближающихся дронов – кинетическим или иным способом. У военного дела всегда есть приливы и отливы, однако [важна] способность программировать высокотехнологичные высокоскоростные аппараты, которые очень трудно сбить. Стратегическим направлением после Второй мировой войны стало ядерное оружие, которое сперва обрели мы, потом русские – и это стало вопросом мощности. Вторым сдвигом стало высокоточное оружие, которое теперь есть у всех. Так что я утверждаю, что третьим сдвигом, к которому США должны стремиться – доминирование (от которого мы далеки) в сфере инноваций и применения дронов с ИИ. Основная часть инноваций в этом направлении происходит прямо сейчас на Украине и в России, и мы здорово отстаем, так как опять – люди, занимающиеся оборонными закупками в Вашингтоне, и утверждающие закупки люди в Конгрессе продолжают тратить деньги тем же способом – на тупой картель оборонных подрядчиков с теми же провальными результатами. На истекающей кровью передовой [поля боя] реальные инновации осуществляются чуваками в гаражах на Украине, которые сражаются за свою жизнь и новаторствуют, а мы игнорируем это во вред себе.

15:55 – Загрузите в дрон фото конкретного человека, пропущенное через возможности сетевой разведки и программы распознавания лиц, и сможете запустить его прямо в голову нужного человека – быстро и легко. Так что менеджмент идентифицирования, защита личных данных станут еще более насущными. Подумайте, сколько имеется камер, сколько данных постоянно собирается повсюду – от дверного видеозвонка до систем опознания лиц в аэропортах. Личная жизнь действительно под угрозой… Вот что взбесило бы наших Отцов-основателей.

18:04 – Думаю, военные точно были одним из институтов, которым доверяли больше всего. Но даже в 80-х я увидел в Академии ВМФ, куда я поступил в 1987-м и покинул через полтора года ввиду политкорректности и прочей чуши – даже тогда насаждаемые командованием Академии двойные стандарты и утверждения, что их нет, показались мне смешными. … Я люблю ВМФ, но мне не нравится школа, которой управляет государство.

35:39 – Оборонные подрядчики хотят продолжать продавать дорогое оружие. И они продолжат платить политикам за то, чтобы те продолжали покупать дорогое оружие. …Как Белый дом решает проблемы подобные йеменской, где хуситы стали «дальнобойными пиратами», перекрыв все Красное море, через которое проходит 50% мировых контейнерных грузоперевозок? …Я уверен что ВМФ и лица, определяющие политику МО, представляют администрации президента только решения стоимостью 50 или 100 миллиардов долларов, чтобы пойти отлупить хуситов и заставить их вести себя прилично. Еще раз повторю – существует постоянное отторжение рыночных решений частного сектора. У саудитов и израильтян была та же проблема в 60-х, когда шла война в Йемене, и они наняли основателя SAS Дэвида Стерлинга, у которого было 30 парней, и те надрали задницу [кому надо], и это сработало. Просто, дешево, практично. Вот почему я зол – я представлял несколько подобных решений, в первую очередь, даже как не допустить войны на Украине. Мои разведисточники дали мне ясную картину – еще в декабре 2021-го, за 3 месяца до вторжения – что русские вторгнутся. Это не было игрой и я написал доклад, предлагая сочетание ленд-лиза и «Летающих тигров» [American Volunteer Group (AVG) – группа направленных правительством США пилотов-добровольцев в ВВС Китая в годы Второй Мировой войны], чтобы предотвратить войну. В 1940-м, когда в подобном положении была Британия, США предоставили 50 эсминцев, зенитные орудия, самолеты… и сделали возможным [для русских] остановить нацистов и дойти от Москвы до Берлина. Байден мог сделать одну очень простую вещь – он мог бы объявить, что война на Украине не нужна, что Украина никогда не собирается вступать в состав НАТО, но, по крайней мере, у нее будут ВВС – потому что США собирались списывать 200 самолетов и в 2022-м перегнать их на прикол в пустыню. 50 F-15, 50 F-16 стоимостью почти в 0 долларов для налогоплательщика. Расходы на передачу вооружений Украине составили бы меньше миллиарда, предотвратив войну и прекратив дебаты вокруг членства в НАТО. Но они [американские политики] определенно тупые. [Госсекретарь] Тони Блинкен проводит рок-концерт в Киеве, когда в ходе массированных боевых действий украинская армия терпит поражения. У него визит, а он на сцене с гитарой. Это как Нерон – забавляется, пока Рим горит.

[Мы отправляем на Украину еще $60 миллиардов.] Бóльшая часть этих денег идет пяти основным оборонным подрядчикам США, и это в 4-5 раз больше того, что будет послано украинцам. То есть по сравнению с тем, что было поставлено десять лет назад, теперь это стоит 4-5 раз дороже. Повторюсь – это огромная афера, которую оплачивает Пентагон, не знающий, как эффективно проводить закупки. Это не изменит исхода боев. Поля подсыхают, уже май – танковый сезон не за горами. Погода по-прежнему имеет значение в военном деле. Дождь и покрытые снегом поля – это грязь и месиво не особо благопрятны для танков. Кажется, русские называют его "распутица", великая слякоть. Сейчас уже все высохло, приходит июнь – и игра возобновится. Думаю, русский медведь голоден и наступает непростое время. Войну нужно прекращать. Она никогда не должна была начинаться. Им надо было заключить сделку, заморозить линию фронта в первые полгода. Но администрация Байдена посчитала, что все это американское оружие спасет ситуацию. Этого не произошло, и это ужасно. Знаете, русские командиры не идиоты, они знают свою историю. Курская битва, которая шла чуть севернее от нынешнего поля боя, стала крупнейшим танковым сражением в истории. Это было последнее наступательное усилие германской армии против Советов. Они пытались давить с севера и с юга на этом выступе, этой дуге. Русские знали, что те идут, и поэтому построили множество линий обороны. То же самое они сделали и сейчас, прошлым летом, перемолов всю эту технику. А теперь у украинцев нехватка всего, и у них большие проблемы с коррупцией. Оборонительные сооружения, которые предположительно были построены, оказались или незначительными, или их не существует. Это создает условия для маневра, и особенно когда поля подсохнут и можно маневрировать. Это будет скверное лето, очень скверное.

…Я бы сказал, что сейчас они [русские] хотят абсолютного унижения Запада. Хотят сделать так, чтобы у них никогда больше не было проблем с Украиной.Не знаю, останется ли она независимой страной. Если они возьмут Одессу, если они лишат Украину возможности экспортировать свое зерно, это подорвет ее долгосрочную экономическую жизнеспособность. Может быть… ведь Западная Украина раньше была частью Польши, Восточная Украина была частью России. Границы сдвигаются в зависимости от военных побед, которые способствуют дипломатическим прорывам. Так что сейчас русские побеждают, у них будет очень хорошее лето… Я не знаю, кто дает Белому дому советы на сей счет, или к кому они там прислушиваются, но вероятно, им следует сменить список советников… Все, что мы сейчас делаем, так это содействуем гибели украинских мужчин и уничтожению будущих поколений. [Погибли] сотни тысяч. …Если снять современный фронт, поле боя на немного зернистую, черно-белую пленку, то его не отличить от битвы на Сомме в Первой мировой войне. Артиллерия перемалывает и сметает – бессмысленная потеря человечности.

45:40 – Шокирует, насколько однопартийным стало правительство США… Там им безразлично, сколько погибнет американских солдат, потому что они посылают на войну войска с целой кучей дурацких правил и политик ведения боя, а это несерьезный способ воевать. Предполагалось, что посредством хирургической, волшебной американской точности мы могли отрезать змее голове, а туловище сдохло бы само. Но каждая война наглядно доказывает [иное] – посмотрите на Вторую мировую, в которой было убито 30% мужского населения Германии. Первая мировая, Гражданская война в США – то же самое, как и европейские войны XVIII-XIX веков, и так до Пунической и Пелопонесских войн. Выбивались личный состав, логистика и финансы. Это вот обезглавливание змеи – дурацкая задача.

47:05 – Я не читал и не учил [военную историю] в Академии. Это все мое извечное любопытство. Я был помешан на военной истории еще с детства. Мы семьей поехали в Нормандию, когда мне было 11 лет и знаете – гидом был я! Sword Gold, Juno Beach, Pegasus Bridge, все это я знал, я был настырным, занудливым, чокнутым ребенком. Думаю, что большинство [старшего и генеральского командного состава] обладает определенным уровнем знаний [об истории войн], но никогда не ставило это знание целью. Скажу, что лучшая книга, которую я прочитал о генеральском командном составе, это британское военное исследование, озаглавленное «Психология военной некомпетентности». Рассматриваются пять крупнейших военных катастроф в истории Британии – сдача Сингапура, Хартум, Багдад в Первой Мировой войне – буквально все детали. Детство [конкретного командира], где он пошел в школу, отношения с отцом и все остальное, все темы – очень последовательно. И кем они были? – очень педантичными, чокнутыми, самодовольными и неспособными к самоанализу. Исключения из этого шаблона нечасты.

1:54:33 – Так что нет ничего действительно нового в ведении войн. Может быть технологии немного изменили то, как делается дело, но не то, как взаимодействуют государства. Думаю, мы увидим возвращение к частным армиям, бóльшую роль частного сектора, потому что большое, раздутое федеральное государство за последние 30 лет доказало, что не особо хорошо справляется с проблемами. Менеджмент конфликтов со стороны гражданских не работает. Необходимо провести чистку отделов и затянуть гайки.

1:55:34 – Цивилизациям присущи приливы и отливы. Я ищу уголки нормальности, где, сколь бы безумным ни был ход событий, люди не прекращали бы поиск путей движения вперед. Определенно, еще есть такие островки нормальности в Европе, где люди так и действуют, есть в определенных районах Ближнего Востока, даже в некоторых районах Южной Африки и в Латинской Америке… Я все еще под впечатлением и очень рекомендую книгу "Дерзать и завоевывать: специальные операции и судьбы наций: от Ахилла до Аль-Каиды", которую мне годы назад подарил друг, и которая рассказывает историю спецопераций на всем продолжении человеческой истории – от Александра Великого и его воинов в скалах Согдианы, и до сегодняшних действий отборных бойцов, плывших против потока невыносимых испытаний и победивших, и поменявших мировую историю. Думаю, это действительно обнадеживает. Большое правительство действительно тупо и еле плетется; работавшие в Google и Apple парни, которых я знаю, рвут на себе волосы от того насколько бессмысленно и глупо там многое. И в моих глазах они столь же глупы, как и США в Афганистане. Противник может быть разбит при помощи изворотливых, креативных, сосредоточенных на задаче [сил] – помню как отец говорил мне: «настойчивость и решимость» – вот я так и стараюсь жить. Вернусь к моей любимой цитате из Черчилля, выступавшего перед канадским парламентом через год после Битвы за Британию: «Год назад герр Гитлер заявил, что за 6 недель схватит народ Британии за шею как цыпленка. И год спустя я говорю – мне немного цыплятины и немного шейки.»

https://www.pahak.org/ru/publications/ERIK-PRINCE-1 – цинк

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