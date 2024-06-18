Красный перец снижает давление

Ведущая программы “Жить здорово!” Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман на Первом канале подчеркнули, что употребление перца снижает риск рака простаты и уровень артериального давления. Капсаицин, содержащийся в перце, расширяет сосуды, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Эффективность капсаицина также подтверждается применением перцовых пластырей для снятия боли. Врач-терапевт Ирина Андреева, выступая на МедикФоруме, рекомендует добавить в рацион еще десять продуктов, способствующих естественному снижению давления и улучшению общего состояния здоровья.

В её списке — листовые зелёные овощи, ягоды, свёкла, овёс, жирная рыба, бананы, чеснок, орехи и семена, темный шоколад, оливковое масло и гранатовый сок. Эти продукты, обогащенные витаминами, минералами и другими полезными веществами, могут значительно улучшить здоровье сердца и кровеносных сосудов при регулярном употреблении.