 

Красный перец снижает давление

18.06.2024, 20:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ведущая программы “Жить здорово!” Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман на Первом канале подчеркнули, что употребление перца снижает риск рака простаты и уровень артериального давления. Капсаицин, содержащийся в перце, расширяет сосуды, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Эффективность капсаицина также подтверждается применением перцовых пластырей для снятия боли. Врач-терапевт Ирина Андреева, выступая на МедикФоруме, рекомендует добавить в рацион еще десять продуктов, способствующих естественному снижению давления и улучшению общего состояния здоровья.

В её списке — листовые зелёные овощи, ягоды, свёкла, овёс, жирная рыба, бананы, чеснок, орехи и семена, темный шоколад, оливковое масло и гранатовый сок. Эти продукты, обогащенные витаминами, минералами и другими полезными веществами, могут значительно улучшить здоровье сердца и кровеносных сосудов при регулярном употреблении.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Белая злоба”

18.06 / Мнение: Логика прапорщика

18.06 / Мнение: Два стиля управления, древнеримские интеллигенты и вечеринка в честь повышения НДФЛ

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Интервью Эрика Принса

18.06 / Врач перечислил напитки, которые продлят жизнь и здоровье, нутрициолог назвал 4 напитка, которые серьезно вредят организму

18.06 / Правильный питьевой режим предотвращает появление тромбов

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Куратор “восстановления Украины”

18.06 / Аргентина первой в мире вводит «нейросетевое правосудие»

18.06 / Мнение: Первый импичмент

18.06 / Мнение: Эмигранты за Путина – релоканты против, поправение россиян через рынок и левые русские бизнесмены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика