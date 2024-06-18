Правильный питьевой режим предотвращает появление тромбов

Врач-кардиолог Дарина Курбанова рекомендует употреблять не менее 1,5 литра воды в день для снижения риска тромбоза, вызванного образованием сгустков на внутренних стенках сосудов. Кроме того, важно поддерживать физическую активность и избегать длительного сидения или стояния. Регулярные легкие разминки каждые 40–50 минут могут помочь предотвратить образование тромбов.

По словам Курбановой, у пациентов с артериальной гипертонией изменения температуры могут различно влиять на состояние сосудов, поэтому важно следить за принятием лекарств и избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей.

Для профилактики тромбоза и поддержания здоровья сосудов также важно включать в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами (например, жирная рыба, льняное семя, грецкие орехи), а также увеличивать потребление фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Олег Варфоломеев, также врач-кардиолог, советует поддерживать нормальный вес, что способствует снижению нагрузки на сердце и сосуды, а также регулярно заниматься физическими упражнениями для улучшения кровообращения.

Следование рекомендациям по употреблению воды, поддержанию физической активности и здоровому питанию помогает снизить риск образования тромбов и поддерживать здоровье сосудов.