 

Bloomberg – Венгрия согласилась поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

18.06.2024, 20:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, претендующий на должность генерального секретаря НАТО, заручился поддержкой Венгрии после долгих споров. Как пишет Bloomberg, Рютте пообещал Виктору Орбану письменную договорённость о том, что Будапешт не будет участвовать в миссии альянса на Украине и поддерживать её военные усилия.


АР

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте находится в шаге от того, чтобы стать следующим главой НАТО, после того как ему удалось заручиться поддержкой Словакии и, наконец, Венгрии. Об этом изданию Bloomberg сообщил пресс-секретарь Рютте.

По его словам, Виктор Орбан согласился поддержать кандидатуру Рютте при условии, что тот обязуется соблюдать соглашение, предоставляющее Венгрии возможность отказаться от обязательств альянса в отношении поддержки Украины. Рютте согласился оформить это обязательство в письменном виде.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна поддержит Рютте в обмен на заверения в том, что НАТО будет защищать воздушное пространство Словакии после передачи Украине военной техники.

Венгрия и Румыния — две последние страны, которые ещё не поддержали голландского лидера после одобрения Словакии, отмечает Bloomberg. Рютте необходимо заручиться единодушной поддержкой 32 членов НАТО, чтобы сменить Йенса Столтенберга, срок полномочий которого истекает в октябре.


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