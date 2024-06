Мнение: Эмигранты за Путина – релоканты против, поправение россиян через рынок и левые русские бизнесмены

1. Чем лучше российским эмигрантам живётся за рубежом, тем более вероятно, что они поддерживают Путина. Кому-то это может показаться парадоксальным: согласно мифам, люди уезжают из России якобы из-за «тирании путинского режима» (а вовсе не потому, что при Путине живётся настолько хорошо, что у людей появляются возможности путешествовать по миру, получать образование и продолжать карьеру за границей). Против же Путина выступают в первую очередь несчастные, прозябаяющие за границей на голодном пайке. Блогер Глеб Кузнецов пишет (ссылка):



С интересом ознакомился с докладом “Новая российская диаспора: вызов и шанс для Европы”, выпущенным лавкой наших статусных эмигрантов Center for Analysis and Strategies in Europe (CASE). <…>

Заявленная цель – “аргументированно объяснить западным политикам, почему Европе экономически и политически выгодно поддержать уехавших и уезжающих из России граждан, а не ставить для них новые иммиграционные барьеры”.

Но – надо отдать им должное – авторы опубликовали и сами социологические таблички, а не только блок выводов. И если рассматривать цифры в отрыве от текста, полного благоглупостей про “гражданское сопротивление”, “ценности демократии” и все в таком же роде, – получаются совсем другие наблюдения.

– 1/4 эмигрантов одобряют политику Путина. В некоторых странах этот показатель еще выше: 30% во Франции, 26% – внезапно – в Польше.

– По украинскому кризису больше 10% эмигрантов целиком поддерживают Россию. Ещё ок. 20% считают, что ситуация спорная, а 16% отказались отвечать. То есть половина эмигрантов отказались дать крайне социально одобряемый и прямо навязываемый ответ про фундаментальную вину России;

– Чем нестабильнее статус эмигранта в новой стране, тем более явно он выражает антипатии к России и ее политике. Среди имеющих ПМЖ ее сторонников 24%, среди имеющих гражданство – 44%. Это, кстати, неплохой “тест на социально одобряемость”. Логично, что стоящие в очереди за заветной карточкой граждане склонны избегать “рискованных” для данной среды ответов. А те, кто легализовался и чувствует себя уверенно, – наоборот – более откровенны.

– Разрушается миф о том, что меньше всего сторонников Путина среди образованных и высокооплачиваемых специалистов, которым легко найти себя в любой стране. Те, у кого в Европе высокий доход (от 7 тыс. евро на семью в месяц), склонны поддерживать Путина больше всего – 40% по сравнению с 13% тех, кто получает в районе минималки в каждой стране. Обеспеченные ощутимо чаще поддерживают Россию в украинском конфликте: 17% против 9% у бедных.

– Чем дольше эмигрант проживает в Европе, тем более скептически он настроен по отношению к ценностям демократии. Если среди уехавших из России после февраля 2022 г. с утверждением “невозможно построить страну с высоким уровнем жизни без демократии” не согласились 13%, то среди эмигрировавших до этого – почти четверть (23%). Чем более эмигрант погружен в политическую систему страны пребывания – тем менее он ей доверяет.

– Большинство эмигрантов ответили, что хотели бы вернуться в Россию без каких-либо условий (11%) или если ситуация изменится (37%). Только 34% не хотели бы вернуться. 18% отказались отвечать. Декларируемое желание вернуться не так сильно связано со “стажем миграции”: у уехавшие после февраля 2022 г. – 55%. Для уехавших до этого: 44%.

Итак:

Усредненный “пропутинский эмигрант”: Эмигрант, уехавший до 2022 г., проживающий в странах континентальной Европы (за исключением Германии), имеющий гражданство/ПМЖ и средний и выше доход. Кстати, он также поддерживает Палестину в палестино-израильском конфликте.

Усредненный “хороший русский”: Эмигрант после февраля 2022 г., проживающий на Кипре, в Израиле или Германии, ожидающий или только что получивший ВНЖ и располагающий средним и ниже доходом. Поддерживает Украину и Израиль.

В общем авторы, чтобы они там не писали в аналитическом резюме – убедительно с цифрами в руках показали, что во всех ограничениях “прав и возможностей” русских в Европе евроначальники правы. Чем больше у русского человека легальных прав, чем лучше он устроен, чем больше зарабатывает, тем меньше он верит в “правильные” европейские нарративы. И наоборот, идеальный для европейских начальников мигрант – несчастное существо, стоящее в очереди за каждой справкой и оспаривающее очередной отказ в открытии счета.

2. Цитирую важный фрагмент из разбора Кримсональтером программной речи Путина на ПМЭФ (ссылка):



[Поставленная президентом] метазадача: сделать участие в российском финансовом рынке массовым. Кстати, у этого действия будет вполне осязаемое политическое последствие: по социологическим (британским) исследованиям, владение акциями «сдвигает» вправо политическую ориентацию граждан (туда же, кстати, политическую ориентацию сдвигают такие вещи, как снижение веса, улучшение здоровья и походы в качалку, и т. д. — это известный феномен: чем более внутренний у гражданина локус контроля и чем активнее он его реализует, тем менее «левым» он становится)…

Обратите внимание, Кримсональтер пишет «исследованиям», во множественном числе. Я уточнил: таких исследований было много, и они действительно показывают, что владение акциями делает гражданина более «правым». Вот, например, одна из таких работ (ссылка).

3. Смешно или странно — а на самом деле, ни то ни другое, — но некоторые русские предприниматели искреннее верят в коммунизм, тоскуют по сталинской «крепкой руке» и поддерживают левые идеи.



Специально для моих товарищей по купеческому сословию несколько реплик Николая Бухарина, главного идеолога большевиков (ссылка):

1917. «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». [Из книги «Азбука коммунизма»]



1919. «Подлежат ликвидации бывшие помещики, аристократия, крупные бюрократы, генералы, архиереи, предприниматели, организаторы и директора, крупнейшие инженеры, квалифицированная бюрократия – штатская, венная, духовная. Техническая интеллигенция вообще, в том числе учительство в своем подавляющем большинстве. Офицерство, крупное зажиточное крестьянство средняя, а отчасти и мелкая, городская буржуазия». [Статья «Экономика переходного периода»]



1923. «Я думаю, громадное большинство съезда отлично понимает, какая огромная опасность грозит нам, — именно великорусский шовинизм». [«Двенадцатый съезд РКП(б). 17-25 апреля 1923 года. Стенографический отчет»]