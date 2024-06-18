США подали в суд на Adobe из-за сложности отмены подписки

Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия (FTC) подали иск против корпорации Adobe, обвиняя её в создании сложного процесса отмены платных подписок, что нарушает законодательство о защите прав потребителей, пишет The Verge.

Adobe, известного производителя PhotoShop и других популярных программ, обвиняют в введении клиентов в заблуждение относительно условий годовых подписок. По утверждениям FTC, компания не предоставляла ясную информацию о процессе отмены подписки.

FTC заявляет, что Adobe разработала запутанную систему отмены подписки, требующую многоэтапного перехода по веб-страницам и взаимодействия с несколькими представителями службы поддержки. Более того, подписка включала скрытые сборы за досрочную отмену, которые могли достигать нескольких сотен долларов, при этом размер этих сборов нигде заранее не указывался.

Министерство юстиции и FTC намерены оштрафовать Adobe за нарушение закона и добиваются судебного запрета на подобные практики в будущем.

Представители Adobe утверждают, что процесс отмены подписки в их системе является простым, а условия подписки достаточно прозрачны.