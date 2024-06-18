 

США подали в суд на Adobe из-за сложности отмены подписки

18.06.2024, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия (FTC) подали иск против корпорации Adobe, обвиняя её в создании сложного процесса отмены платных подписок, что нарушает законодательство о защите прав потребителей, пишет The Verge.

Adobe, известного производителя PhotoShop и других популярных программ, обвиняют в введении клиентов в заблуждение относительно условий годовых подписок. По утверждениям FTC, компания не предоставляла ясную информацию о процессе отмены подписки.

FTC заявляет, что Adobe разработала запутанную систему отмены подписки, требующую многоэтапного перехода по веб-страницам и взаимодействия с несколькими представителями службы поддержки. Более того, подписка включала скрытые сборы за досрочную отмену, которые могли достигать нескольких сотен долларов, при этом размер этих сборов нигде заранее не указывался.

Министерство юстиции и FTC намерены оштрафовать Adobe за нарушение закона и добиваются судебного запрета на подобные практики в будущем.

Представители Adobe утверждают, что процесс отмены подписки в их системе является простым, а условия подписки достаточно прозрачны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Мавзолей Ленина украсят двуглавыми орлами и православным крестом

18.06 / Словакия победила Бельгию на Евро-2024: счет 1:0

18.06 / Тюменская область стала одним из лидеров по энергетике в РФ

18.06 / Приложение Rutube исчезло из App Store

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Охота на электроовец”

18.06 / Мнение «аналитика»: О перегруппировке Путина… Что все упускают из виду?

18.06 / «Ведомости»: оператор связи Tele2 осенью отменит роуминг в Крыму и Севастополе

18.06 / Hi-Tech Mail.ru: в России начали продавать отечественные ноутбуки Inferit

18.06 / Восток Финляндии пустеет – оттуда разореньем веет

18.06 / В Москве подрались умные колонки «Маруся» и «Алиса»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика