 

Рупор кремлевской пропаганды: “Охота на электроовец”

18.06.2024, 15:25, Разное
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Вышла интересная книга посвященная развитию искусственного интеллекта. Называется "Охота на электроовец: большая книга искусственного интеллекта". Посвящена ткущему состоянию проблематики искусственного интеллекта. Бегло просмотрел вчера, действительно интересно, особенно для тех, кто интересуется темой ИИ и нейросетей.
Сразу отмечу, что это не легкое развлекательное чтиво. В книге много технической и специальной информации.
Лично мне книга понравилась еще и тем, что затрагивает вопросы развития шахматных компьютерных программ, которые к сегодняшнему дню уже полностью превзошли человека.

Книга доступна как платно, так и бесплатно.
Страница автора ;https://markoff.science/#book (там же можно скачать бесплатно оба тома в разных форматах)

Источник: Colonel Cassad


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