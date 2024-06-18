Рупор кремлевской пропаганды: “Охота на электроовец”

Вышла интересная книга посвященная развитию искусственного интеллекта. Называется "Охота на электроовец: большая книга искусственного интеллекта". Посвящена ткущему состоянию проблематики искусственного интеллекта. Бегло просмотрел вчера, действительно интересно, особенно для тех, кто интересуется темой ИИ и нейросетей.

Сразу отмечу, что это не легкое развлекательное чтиво. В книге много технической и специальной информации.

Лично мне книга понравилась еще и тем, что затрагивает вопросы развития шахматных компьютерных программ, которые к сегодняшнему дню уже полностью превзошли человека.

Книга доступна как платно, так и бесплатно.

Страница автора ;https://markoff.science/#book (там же можно скачать бесплатно оба тома в разных форматах)

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