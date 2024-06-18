 

Мнение «аналитика»: О перегруппировке Путина… Что все упускают из виду?

18.06.2024, 15:20, Разное
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Произведя кадровую перегруппировку в Минобороны России, президент Владимир #Путин уехал от греха подальше на Дальний Восток. В итоге министр Андрей Белоусов разбирается с последствиями, утешая и успокаивая отставников, а эксперты дружно гадают, что это было.

Мейнстрим сходится на том, что продолжается наведение порядка в оборонном ведомстве. Которое… ну, не будем бросать камня в прежнюю команду, часто которой ушла, а часть села. Главное, что теперь всё пойдёт правильно: дроны залетают, броня окрепчает, а танки убыстрятся. И вот тогда… — «Гром победы, раздавайся!».

Просто удивительно, насколько даже умные люди не видят слона под носом.

А реальная суть перестановок — кстати, Андрей Белоусов заверил снятых с должностей генералов, что претензий к ним нет, — вот в чём.

Да, в оборонное ведомство начала заходить новая команда и брать под контроль подряды и потоки. Но это — не команда нового министра. У Андрея Белоусова вообще нет команды, а сам он — просто порученец президента. Доверенный, да. Но и остальные назначенцы — тоже доверенные. Замминистра Пётр Фрадков — сын давнего конфидента. Замминистра Анна Цивилева — племянница (по слухам). Первый замминистра Леонид Горнин — карьерный профессионал, поднимавшийся ступенька за ступенькой с рядовой должности контролёра-ревизора в региональном отделении Минфина, доверенный эксперт.

То есть, в Минобороны России заходит команда самого Владимира Путина, где Андрей Белоусов — «играющий тренер», не более того.

Таким образом, глава государства берёт военное ведомство под свой личный контроль. Примерно так, как это сделал Иосиф Сталин во время Великой Отечественной. Вы же в курсе, что именно он как глава ГКО фактически руководил такими вопросами, как мобилизации промышленности, выпуска вооружений и боеприпасов, принятия на вооружение новых видов оружия и его распределения по войскам, etc., etc.?

Зачем это делать именно сейчас, когда «ура! мы ломим…»? Ну, видимо, у Верховного своё ви́дение, что реально происходит на ЛБС, в «тылу» и во внешнем мире. Из чего вытекает, что необходимо всячески оптимизировать наличные ресурсы и повышать эффективность их использования. А тут уже и ежу понятно — пресловутая «война на истощение» переходит в очень затяжную фазу, где главное — не «истощиться» буквально накануне победы, как это случилось в Первую Мировую.

К слову, социальных вопросов это также касается: протесты «солдаток» в своё время спровоцировали Февраль-1917, и назначение на этот участок «племянницы» вполне понятно. Насколько она профессиональна, другой вопрос. Но… таковы всем известные особенности кадровой политики Владимира Путина: приоритет — своим.

А тут уже прямо-таки напрашивается вывод, что в Кремле не видят реальных перспектив завершения текущего конфликта ни в этом году, ни «после выборов в #США», ни даже до конца следующего. Возможно, пришло понимание, что всё это продлится до начала 2030-х, и нужно по одёжке протягивать ножки

ну, чтобы ноги не протянуть раньше времени.

Теперь весь смысл понятен?

Одобряете, или…?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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