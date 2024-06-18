«Ведомости»: оператор связи Tele2 осенью отменит роуминг в Крыму и Севастополе

Оператор связи Tele2, входящий в группу «Ростелеком», осенью отменит роуминг на полуострове Крым и в городе Севастополе. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на представителя компании.

Tele2 уже начал настройку биллинговых систем и планирует выравнивание тарифов в регионе с общероссийскими стандартами. После въезда в Крым и Севастополь клиенты Tele2 будут автоматически подключаться к сети оператора «Миранда». Время разговоров и использованные гигабайты будут списываться с абонентского пакета или тарифицироваться по стандартным условиям их тарифного плана.

Результаты опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие», показали, что почти половина россиян (49%) тратит в среднем до 600 рублей в месяц на мобильную связь и интернет, а 54% респондентов хотели бы ограничить расходы до 400 рублей.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил о подготовке законопроекта, который обязал бы операторов оповещать российских абонентов о зарегистрированных на них телефонных номерах.