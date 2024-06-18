Hi-Tech Mail.ru: в России начали продавать отечественные ноутбуки Inferit

Российская компания “Инферит” начала продажу четырех моделей отечественных ноутбуков, стоимость которых начинается от 69 тыс. рублей. Продукция собирается в городе Фрязино Московской области из импортных компонентов.

Новые ноутбуки Inferit представлены моделями Enox, Compact, Eclipse и Silver, каждая из которых оснащена 14-дюймовым IPS-дисплеем и процессорами Intel Core i5 или i7. Устройства также включают встроенные сканеры отпечатков пальцев, поддерживают до 32 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью до 512 ГБ. Пользователи могут расширить объем оперативной памяти по своему усмотрению.

Модели отличаются дизайном, типами процессоров и разрешением экранов. Например, модель Inferit Eclipse также предлагает сенсорный дисплей. Кроме того, покупатели могут выбрать операционную систему: Windows или Linux.

Стоимость ноутбуков начинается с 69 тыс. рублей за модель Inferit Enox, а наиболее продвинутая конфигурация модели Eclipse доступна за 87 тыс. рублей.