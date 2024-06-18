Восток Финляндии пустеет – оттуда разореньем веет

От тех времен, когда по финским городам и весям бродили толпы “денежных мешков” в лице наших туристов, у местных жителей остались лишь сладкие воспоминания. Да и своя молодежь устремляется в другие части Финляндии, правда, без особой охоты. А все потому, что там им никто золотых гор не сулит.

Короче, перспектив у региона никаких не наблюдается. А что финны, собственно говоря, ожидали, устремив свои стопы в Евросоюз и разорвав отношения со своей кормилицей Россией? При этом заблокировав границу, закрыв все сухопутные погранпереходы, запретив въезд российских туристов на автомобилях?

К тому же, местные власти все время запугивают население, внушая свободолюбивым финнам, что наша страна горит желанием их поработить. Видимо, поэтому 44 % опрошенных боятся жить вблизи российской границы.

А ведь совсем недавно жители Петербурга и Ленобласти косяками устремлялись приграничные финские районы на отдых и шопинг. От потери российских туристов сильно пострадали не только крупные бизнесмены Финляндии. В убытке остались и местные предприниматели, доходы которых обеспечивал, в первую очередь, нескончаемый турпоток из России.

Менталитет среднестатистического российского туриста, буквально «сорящего деньгами», настолько отличается от привычек западноевропейского, что финскому населению о прежней жизни остается лишь мечтать. Выход один, тоскуя по прошлому, — экономить, экономить, экономить.

Судя по информации финских изданий, в этом регионе были компании, существовавшие почти полностью за счет российского туризма. Поэтому тамошние процветавшие городки сейчас выглядят совершенно убого. Приграничные кафешки и магазинчики закрыты, а судно, ходившее в круизы до Выборга, стоит на приколе в порту Лаппеэнранты.

А кто же оказался в выигрыше от этой дикой ситуации? Похоже, та самая Россия, которой Финляндия из-зо всех сил мечтала навредить. Поток питерских туристов и жителей многих других регионов нашей необъятной устремился прямым ходом в Карелию. Там природа мало чем отличается от финской, причем нетронутых уголков даже больше.

Правительство Карельской республики намерено обеспечить процветание региона, привлечь к его развитию серьезных инвесторов и при федеральной финансовой поддержке открыть новые отели и туристические маршруты.

Главное, чтобы далеко идущие планы создания социально-культурных центров и развития медицинской, жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры не пошли прахом из-за головотяпства и стремления к личной наживе.

Источник информации и фото: runews24.ru

—