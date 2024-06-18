 

Рупор кремлевской пропаганды: В России надо построить патриотический социализм

18.06.2024, 2:03, Разное
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В правительстве России призвали строить социализм.

В России необходимо построить «патриотический социализм» вместо рыночной экономики, которая «сбоит» и не обеспечивает процветания стране, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «Русский предприниматель, пройдя за одно поколение путь спекулянт — новый русский — бизнесмен — патриотичный предприниматель (других не осталось), фактически не смог занять в экономике нишу основного двигателя созидания и прогресса», — отметил Чекунков в статье для РБК.

По его словам, российское предпринимательство из-за «грехов быстрого накопления капитала в 90-е» так и осталось для большей части общества «чем-то аморальным и паразитическим». И даже позитивные примеры типа «Магнита» и Wildberries не помогли развеять это отношение, считает чиновник. В связи с этим, по его мнению, в России необходимо отказаться от массового предпринимательства и развивать культуру служения и созидания.
«Вместо неприжившихся „бизнеса“ / „предпринимателей“, увязших в заботе правоохранителей, на первый план выйдут созидатели — более альтруистичные и патриотичные, но не менее конкурентные, чем охотники за прибылью. Со стороны государства в связке с ними будут работать служители — наследники традиций Горчакова, Муравьева-Амурского и Косыгина»,

Несмогли смириться с неизбежным? Ну и куда вас это привело? Снова к социализму…

Источник: Colonel Cassad


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