 

Арест актера «Слова пацана» Сергея Базанова продлили до 20 сентября

18.06.2024, 11:43, Разное
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Актера Сергея Базанова, известного по сериалу «Слово пацана», оставили под стражей до 20 сентября. Его обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений.

Базанов попал под подозрение вскоре после выхода сериала. Следствие считает его причастным к смерти гендиректора ООО «Оптим-Проект» в 2011 году. Ранее сообщалось, что Базанов признался лишь в разбое и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Один из фигурантов дела дал показания против актера, назвав его организатором. До этого актер Иван Янковский, сыгравший главную роль в «Слове пацана», рассказал, что Базанова пригласили в проект из-за навыков бокса.


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