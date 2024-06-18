Арест актера «Слова пацана» Сергея Базанова продлили до 20 сентября

Актера Сергея Базанова, известного по сериалу «Слово пацана», оставили под стражей до 20 сентября. Его обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений.

Базанов попал под подозрение вскоре после выхода сериала. Следствие считает его причастным к смерти гендиректора ООО «Оптим-Проект» в 2011 году. Ранее сообщалось, что Базанов признался лишь в разбое и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Один из фигурантов дела дал показания против актера, назвав его организатором. До этого актер Иван Янковский, сыгравший главную роль в «Слове пацана», рассказал, что Базанова пригласили в проект из-за навыков бокса.