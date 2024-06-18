Мнение: Почему в Макдональдс выстроилась километровая очередь?

Принято считать, что нормального общепита в СССР не было, так как еда была обычно плоха, а сервис — чудовищен. При этом если нормальную еду можно было ещё найти — как правило, в местах «для своих», — то с сервисом был полный провал. Даже номенклатура вынуждена была выбирать из двух крайностей — «либо в рыло, либо ручку пожалуйте».

Современные кафе и рестораны, где всё чисто и вкусно, где туалеты открыты для посетителей, а официанты разговаривают с клиентами на равных, появились уже в нулевых, при Путине, когда общество повзрослело.

Американский фастфуд, однако, пришёл к нам значительно раньше, в 1990 за пару лет до распада СССР. Контраст с тем, что могли получить тогда советские граждане, был столь нагляден, что в день открытия первого Макдональдса москвичи поставили мировой рекорд, выстроившись в очередь длинной в 5 тысяч человек.

В общем, я считал вышеизложенное фактами, очевидными каждому, кто в сколько-нибудь сознательном возрасте застал советские времена. В комментариях, однако, пишут, что Макдональдс плох, и что он в подмётки не годится советским чебуречным. Полагаю, это мнение следует обсудить. Цитирую obninskchess_ru (ссылка):

…Аппетит приходит во время еды… Но только не в Макдоналдсе! Эта тошниловка похлеще студенческой столовой в СССР будет!

И без разницы, настоящий или нет. То, что у нас было до “Вкусной почки”, было настоящее? Или франшиза больше шиза, чем еда?

По тем временам, как выходишь у нас в Кузьминках из первого от центра вагона (от Кремля, то бишь от центра всего-то 16 минут), аккурат, где был наш старый дом по Волгоградке (в котором, я писал, при СССР квартиры раздавали семьям с двумя и более детьми, а при Лужкове вообще полностью расселили), выход к бывшему зданию советского ресторана “Восход” (сейчас перестроен в ТЦ), так уже на лестнице из метро чувствуешь запашок. Макдональдсом запахло.

Вонища, я вам доложу, ещё та была. Как можно там вообще было есть? Но этого мало! Напротив него ряды палаток, а вдоль них… негры! Да, самые настоящие, как в голливудских фильмах. Что они там выстаивали, надеюсь объяснять не надо? То же самое предлагали и внутри Макдоналдса. Человек аккуратненько подсаживался к вам за столик и…

Я там сто лет уже не хожу, Лужков нам дал две бесплатные квартиры у другого выхода метро (ровно 600 метров по прямой от старой, а наш микрорайон сейчас полностью перестроен), говорят, негров разогнали, а “Вкусно без почки” стал пахнуть меньше…

А вообще, был такой шанс сделать в этих зданиях нормальную русскую еду. Даже советские пельменные дали бы сто очков вперёд этой тошниловке.

Ха! А какая у нас во времена СССР была чебуречная! Что по улице Юных Ленинцев, напротив тогдашнего кинотеатра “Высота” (сейчас это тоже ТЦ). Туда вся школа бегала: одним чебуреком можно было наесться до отвала, а стоил он всего-то 16 копеек (школьный обед стоил 30, добавил две копейки и из чебуречной только ползком): огромный, хрустящий, с бульоном внутри — произведение советского кулинарного искусства! Причём истоки тамошнего качества я знал изнутри: наша соседка, из квартиры за стенкой, там работала (на кухне чистота идеальная!).

Макдональдс даже близко не стоял! А если денег было немного, там ещё делали изумительные пышные пончики по 4 копейки за штуку. В обеденное время очередь если и была, то минут на 5-7. А внизу на первом этаже под чебуречной был магазин “Колбасы”, где советская варёная колбаса (и сосиски с сардельками) продавалась, в отличие от центра, куда ломились “гости” Москвы, практически без очереди. Эх…

Мнение есть мнение: глупо спорить о вкусе советских чебуреков с теми, кто их ел. Лично мне, кстати, советские чебуреки в школьные годы тоже нравились, но сейчас я бы есть их уже не стал — уж очень мясо там было сомнительного вида и вкуса… В любом случае, вопрос из названия поста меня по-прежнему занимает. Если советский общепит был так хорош, почему же в Макдональдс выстроилась километровая очередь?