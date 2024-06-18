Мнение «аналитика»: О каждом пятом… Вот и открылась страшная правда?

Об этом не очень принято говорить, но у России есть проблема. И серьёзнейшая. Причём далеко не все представляют себе её истинный масштаб. И ещё меньше — последствия.

А между тем она касается каждого пятого…

Хорошо хоть сейчас одна смелая женщина, знающая ситуацию не понаслышке, решилась рассказать правду. Страшную правду.

Новый заместитель министра обороны Анна Цивилева рассказала в интервью «Ведомостям», что почти у каждого пятого военнослужащего, который возвращается со спецоперации, диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство личности (ПТСР). Это серьёзное заболевание, которое в некоторых случаях может приводить к нарушениям функционирования мозга, нервной и эндокринной систем, а также способно оказывать негативное влияние даже на физическое #здоровье человека.

«У нас есть такая статистика: 20% вернувшихся [с СВО] требуется помощь именно медицинских психологов и психиатров – иногда даже медикаментозным лечением. Остальные 80% ребят работают с социальными психологами, — заявила Анна Цивилева. — Где-то у 20% бойцов [диагностируется ПТСР]. Такой #диагноз требует серьёзной, длительной работы психиатра и медицинского психолога при медикаментозной поддержке. Но, конечно, психологическая поддержка нужна всем, кто возвращается из зоны СВО…».

Ранее президент Владимир #Путин заявил, что в зоне проведения спецоперации находятся почти 700 тысяч российских военнослужащих. Ещё какая-то часть была уволена с военной службы по ранению или иным причинам. И эта статистика в каком-то смысле будет даже покруче печально известной «Афганской войны» 1979-1989 гг. Через неё, по официальным данным, прошло около 620 тыс. советских военнослужащих, а по информации Союза ветеранов Афганистана — до 1,5 млн. Но это — на весь бывший #СССР. А тут…

И «украинский #кризис» ещё продолжается.

Между прочим, по данным Союза ветеранов Афганистана, в конце 1980-х — начале 1990-х 372 тыс. бывших «афганцев» в той или иной степени страдали от алкоголизма и наркомании, 3,7 тыс. человек уже в конце 1989-го были осуждены за убийства и грабежи. А в начале 1990-х организованные преступные группировки, состоявшие из ветеранов Афганистана, появились в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Иркутске, Красноярске и других крупных городах…

Ну и так, чисто для сведения. По данным Федеральной службы государственной статистики, к концу 2020 года в России насчитывалось около 187 тыс. чел. с высшим образованием по направлению «Психология». Но каждый третий из них по специальности не работает, а насколько профессиональны оставшиеся — Бог весть.

В общем… Как теперь Россию лечить-то?

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