Китай успешно испытал первую ступень сверхтяжелой ракеты Long March 10

Китай успешно провел испытания первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 10 с тремя двигателями YF-100K, использующими керосин и жидкий кислород.

Полноценная версия ступени будет оснащена семью такими двигателями. Испытания на стенде показали их полную эффективность, несмотря на ограничение числа двигателей до трех из-за вместимости испытательной площадки. Разработка Long March 10 входит в китайскую лунную программу с целью доставки тайконавтов на спутник Земли до 2030 года.