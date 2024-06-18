Китай успешно испытал первую ступень сверхтяжелой ракеты Long March 10
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Китай успешно провел испытания первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 10 с тремя двигателями YF-100K, использующими керосин и жидкий кислород.
Полноценная версия ступени будет оснащена семью такими двигателями. Испытания на стенде показали их полную эффективность, несмотря на ограничение числа двигателей до трех из-за вместимости испытательной площадки. Разработка Long March 10 входит в китайскую лунную программу с целью доставки тайконавтов на спутник Земли до 2030 года.
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