 

Отеки ног могут указывать на сердечную недостаточность и высокий сахар

18.06.2024, 8:25, Разное
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Летом многие сталкиваются с проблемой отеков ног. Они могут возникать как из-за повышенной физической активности и стоячей работы, так и из-за недостаточной подвижности в жару, когда сосуды расширяются, затрудняя кровоток, или из-за избыточного потребления воды.

Врач Алмаз Рахимов указывает, что отеки ног могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как сердечная недостаточность или повышенный уровень сахара в крови. Отеки могут проявляться тяжестью и набуханием ног, увеличением объема стоп, задержкой вмятины при надавливании на отечные участки, дискомфортом от сдавливания обувью.

Кроме того, варикозное расширение вен, почечная и печеночная недостаточность, гипотиреоз и интоксикация могут быть причинами отеков. Важно также учитывать, что как избыток, так и недостаток воды могут способствовать отечности.


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