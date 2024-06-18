 

Дональд Трамп не верит в НЛО, но не исключает, что они есть

18.06.2024, 7:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У популярного американского ютубера Логана Пола вышло новое видео, быстро набравшее 4,6 миллиона просмотров.

В этом видео Пол беседует с Дональдом Трампом, 45-м президентом и кандидатом в президенты США на выборах, которые состоятся осенью 2024 года.

Пользователи Сети уже называют это видео лучшим подкастом в истории, но нас это интервью интересует в первую очередь тем, что Пол задал Трамп несколько вопросов об НЛО и Трамп довольно таки подробно и интригующе ответил на них.

Пол начал с того, что спросил, знает ли его собеседник о том, что такое НЛО, и Трамп сказал, что ему очень часто задают такие вопросы и что для него это интересный вопрос.

А затем он рассказал, что помнит о встречах с пилотами (очевидцами НЛО), которых он описал как “идеальных людей” и которые не являлись “сумасшедшими или сторонниками теорий заговора”.

По словам Трампа, он был “поражен” их невероятными рассказами об увиденных ими странных объектах, которые совершали “фантастические маневры” в небе.

“Я смотрел на этих парней и понимал, что они действительно имеют в виду. […] Верю ли я в это? Нет, я наверное не могу так сказать о себе, но я встречался с серьезными людьми, которые говорили, что они видели какие-то странные вещи, которые там летали”.

Потом Трамп упомянул Розуэлл, сказав, что это невероятно популярное место в уфологической истории.

“Они говорили, что эти штуки движутся в четыре раза быстрее, чем мой прекрасный современный самолет, который летит очень быстро и без какой-либо идентифицируемой двигательной установки. Они (НЛО) предположительно, создают свои собственные гравитационные поля”.

Пол спросил, есть ли у Трампа доступ к информации об НЛО и тот несколько расплывчато ответил:

“У меня действительно были встречи по этому поводу, и они расскажут вам, что происходит”.

Также Трамп сказал, что хотя “очень умные и очень солидные люди заявляли, что они верят, что ТАМ что-то есть”, он сам лично “никогда не был убежден в этом:

“Вы знаете, по какой-то причине это не мое”.

Соведущий подкаста Майк Майлак задал Трампу возможно самый интересный вопрос по этой теме, спросив, мог ли какой-то “элемент в правительстве” скрыть правду об НЛО от Трампа, когда тот был президентом. И Трамп ответил, что, возможно, “глубинное государство” могло сделать такое, однако он выразил насчет этого большой скептицизм.

В конце блока вопросов об НЛО Трамп признал, что “очень возможно”, что где-то там в нашей огромной вселенной существует разумная жизнь.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / CBS News: в Далласе разработали технологию рентгеновского зрения для смартфонов

18.06 / 9to5Google: в Европе украли всю партию новых смартфонов Realme GT6 для Испании

18.06 / Мнение «аналитика»: О каждом пятом… Вот и открылась страшная правда?

18.06 / Сборная Украины по футболу решила остаться в ЕС после Евро-2024

18.06 / Частые головные боли могут объясняться нехваткой ферритина и железа

18.06 / Китай успешно испытал первую ступень сверхтяжелой ракеты Long March 10

18.06 / Отеки ног могут указывать на сердечную недостаточность и высокий сахар

18.06 / Мнение «аналитика»: О конфузе дня… Мелони передумала побеждать Россию?

18.06 / Ирина Пегова отмечает 46-летие: собрали самые интересные факты об артистке

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Лицей имени Дзержинского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика