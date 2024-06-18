Дональд Трамп не верит в НЛО, но не исключает, что они есть

У популярного американского ютубера Логана Пола вышло новое видео, быстро набравшее 4,6 миллиона просмотров.

В этом видео Пол беседует с Дональдом Трампом, 45-м президентом и кандидатом в президенты США на выборах, которые состоятся осенью 2024 года.

Пользователи Сети уже называют это видео лучшим подкастом в истории, но нас это интервью интересует в первую очередь тем, что Пол задал Трамп несколько вопросов об НЛО и Трамп довольно таки подробно и интригующе ответил на них.

Пол начал с того, что спросил, знает ли его собеседник о том, что такое НЛО, и Трамп сказал, что ему очень часто задают такие вопросы и что для него это интересный вопрос.

А затем он рассказал, что помнит о встречах с пилотами (очевидцами НЛО), которых он описал как “идеальных людей” и которые не являлись “сумасшедшими или сторонниками теорий заговора”.

По словам Трампа, он был “поражен” их невероятными рассказами об увиденных ими странных объектах, которые совершали “фантастические маневры” в небе.

“Я смотрел на этих парней и понимал, что они действительно имеют в виду. […] Верю ли я в это? Нет, я наверное не могу так сказать о себе, но я встречался с серьезными людьми, которые говорили, что они видели какие-то странные вещи, которые там летали”.

Потом Трамп упомянул Розуэлл, сказав, что это невероятно популярное место в уфологической истории.

“Они говорили, что эти штуки движутся в четыре раза быстрее, чем мой прекрасный современный самолет, который летит очень быстро и без какой-либо идентифицируемой двигательной установки. Они (НЛО) предположительно, создают свои собственные гравитационные поля”.

Пол спросил, есть ли у Трампа доступ к информации об НЛО и тот несколько расплывчато ответил:

“У меня действительно были встречи по этому поводу, и они расскажут вам, что происходит”.

Также Трамп сказал, что хотя “очень умные и очень солидные люди заявляли, что они верят, что ТАМ что-то есть”, он сам лично “никогда не был убежден в этом:

“Вы знаете, по какой-то причине это не мое”.

Соведущий подкаста Майк Майлак задал Трампу возможно самый интересный вопрос по этой теме, спросив, мог ли какой-то “элемент в правительстве” скрыть правду об НЛО от Трампа, когда тот был президентом. И Трамп ответил, что, возможно, “глубинное государство” могло сделать такое, однако он выразил насчет этого большой скептицизм.

В конце блока вопросов об НЛО Трамп признал, что “очень возможно”, что где-то там в нашей огромной вселенной существует разумная жизнь.