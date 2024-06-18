 

Мнение «аналитика»: О конфузе дня… Мелони передумала побеждать Россию?

18.06.2024, 6:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Даже закончившись и канув в Лету, швейцарский «мирный саммит» по Украине продолжает оборачиваться конфузом… для Украины же. Руанда стала третьей страной, отозвавшей свою подпись под итоговым коммюнике. А итальянский премьер Джорджа Мелони, слова которой «Если Россия с нами не согласится, мы заставим её сдаться» прогремели во многих СМИ, теперь вынуждена оправдываться.

Мол, её не так поняли. И вообще, не так перевели.

Слова «мы заставим её сдаться» появились в результате синхронного перевода выступления Джорджи Мелони на «Саммите мира» в Бюргеншотке. Синхронист передал её вступительный абзац так: «Защищать Украину — значит, объединить все усилия международного сообщества для защиты Украины. Если Россия не согласится с этими принципами, мы заставим её сдаться».

На самом деле Джорджа Мелони сказала следующее: «Защищать Украину означает защищать ту систему правил, которая объединяет международное сообщество и защищает каждую страну. Если бы #Украина не могла рассчитывать на нашу поддержку и поэтому была бы вынуждена капитулировать, сегодня мы не были бы здесь, чтобы обсуждать минимальные условия для переговоров. Мы бы просто обсуждали вторжение в суверенное государство, и мы все можем себе представить последствия этого».

Некоторые источники говорят, что переводчиком был украинец, и он исказил слова итальянского премьера намеренно, чтобы воодушевить и мотивировать соотечественников. Вот это вот #весьмирснами и проч. Некоторые пытаются делать вид — ну, «ошибся» человек, с кем не бывает. Переволновался.

В любом случае, Россию Джорджа Мелони не упоминала вообще. Зато напомнила о предложениях российского президента Владимира Путина, озвученных им накануне саммита. Что удовольствия у Владимира Зеленского явно не вызвало. Впрочем, это уже немножко другая #история…

А так-то ведь охотников «побеждать Россию» на Западе нет.

В общем, как ни крути — конфуз?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / CBS News: в Далласе разработали технологию рентгеновского зрения для смартфонов

18.06 / 9to5Google: в Европе украли всю партию новых смартфонов Realme GT6 для Испании

18.06 / Мнение «аналитика»: О каждом пятом… Вот и открылась страшная правда?

18.06 / Сборная Украины по футболу решила остаться в ЕС после Евро-2024

18.06 / Частые головные боли могут объясняться нехваткой ферритина и железа

18.06 / Китай успешно испытал первую ступень сверхтяжелой ракеты Long March 10

18.06 / Отеки ног могут указывать на сердечную недостаточность и высокий сахар

18.06 / Дональд Трамп не верит в НЛО, но не исключает, что они есть

18.06 / Ирина Пегова отмечает 46-летие: собрали самые интересные факты об артистке

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Лицей имени Дзержинского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика