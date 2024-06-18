Мнение «аналитика»: О конфузе дня… Мелони передумала побеждать Россию?

Даже закончившись и канув в Лету, швейцарский «мирный саммит» по Украине продолжает оборачиваться конфузом… для Украины же. Руанда стала третьей страной, отозвавшей свою подпись под итоговым коммюнике. А итальянский премьер Джорджа Мелони, слова которой «Если Россия с нами не согласится, мы заставим её сдаться» прогремели во многих СМИ, теперь вынуждена оправдываться.

Мол, её не так поняли. И вообще, не так перевели.

Слова «мы заставим её сдаться» появились в результате синхронного перевода выступления Джорджи Мелони на «Саммите мира» в Бюргеншотке. Синхронист передал её вступительный абзац так: «Защищать Украину — значит, объединить все усилия международного сообщества для защиты Украины. Если Россия не согласится с этими принципами, мы заставим её сдаться».

На самом деле Джорджа Мелони сказала следующее: «Защищать Украину означает защищать ту систему правил, которая объединяет международное сообщество и защищает каждую страну. Если бы #Украина не могла рассчитывать на нашу поддержку и поэтому была бы вынуждена капитулировать, сегодня мы не были бы здесь, чтобы обсуждать минимальные условия для переговоров. Мы бы просто обсуждали вторжение в суверенное государство, и мы все можем себе представить последствия этого».

Некоторые источники говорят, что переводчиком был украинец, и он исказил слова итальянского премьера намеренно, чтобы воодушевить и мотивировать соотечественников. Вот это вот #весьмирснами и проч. Некоторые пытаются делать вид — ну, «ошибся» человек, с кем не бывает. Переволновался.

В любом случае, Россию Джорджа Мелони не упоминала вообще. Зато напомнила о предложениях российского президента Владимира Путина, озвученных им накануне саммита. Что удовольствия у Владимира Зеленского явно не вызвало. Впрочем, это уже немножко другая #история…

А так-то ведь охотников «побеждать Россию» на Западе нет.

В общем, как ни крути — конфуз?

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