Рупор кремлевской пропаганды: Лицей имени Дзержинского

Лицей имени Дзержинского

Лицею БГУ в Минске официально присвоено имя Феликса Дзержинского, сообщил в понедельник Telegram-канал учебного заведения.

"Приказом БГУ № 408-ОД Лицею БГУ присвоено имя выдающегося уроженца белорусской земли Феликса Эдмундовича Дзержинского", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что лицей выражает благодарность Министерству образования и Белорусскому государственному университету за поддержку инициативы коллектива учреждения.

Напомним, в марте текущего года директор лицея Татьяна Мамчиц передала ректору БГУ Андрею Королю коллективное обращение от сотрудников, которые предлагают присвоить учебному заведению имя Дзержинского.

Дзержинский – известный советский государственный деятель. Он стоял у истоков создания службы госбезопасности. В Минске в его память назван проспект, а памятник находится напротив здания КГБ.

Кроме того, Брестская пограничная Краснознаменная группа носит его имя. Оно присвоено за высокие показатели в службе, боевой и политической подготовке.

https://sputnik.by/20240617/litseyu-bgu-prisvoeno-imya-feliksa-dzerzhinskogo-1087194396.html – цинк

Радостно на сердце, что выдающий большевик и создатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский все чаще удостаивается почестей у потомков.

Рано или поздно памятник Железному Феликсу вернется на Лубянскую площадь.

—