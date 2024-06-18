 

Рупор кремлевской пропаганды: Лицей имени Дзержинского

18.06.2024, 4:40, Разное
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Лицей имени Дзержинского

Лицею БГУ в Минске официально присвоено имя Феликса Дзержинского, сообщил в понедельник Telegram-канал учебного заведения.
"Приказом БГУ № 408-ОД Лицею БГУ присвоено имя выдающегося уроженца белорусской земли Феликса Эдмундовича Дзержинского", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что лицей выражает благодарность Министерству образования и Белорусскому государственному университету за поддержку инициативы коллектива учреждения.

Напомним, в марте текущего года директор лицея Татьяна Мамчиц передала ректору БГУ Андрею Королю коллективное обращение от сотрудников, которые предлагают присвоить учебному заведению имя Дзержинского.
Дзержинский – известный советский государственный деятель. Он стоял у истоков создания службы госбезопасности. В Минске в его память назван проспект, а памятник находится напротив здания КГБ.
Кроме того, Брестская пограничная Краснознаменная группа носит его имя. Оно присвоено за высокие показатели в службе, боевой и политической подготовке.

https://sputnik.by/20240617/litseyu-bgu-prisvoeno-imya-feliksa-dzerzhinskogo-1087194396.html – цинк

Радостно на сердце, что выдающий большевик и создатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский все чаще удостаивается почестей у потомков.
Рано или поздно памятник Железному Феликсу вернется на Лубянскую площадь.

Источник: Colonel Cassad


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