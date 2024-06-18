Актриса Джессика Альба поделилась личным секретом крепкого брака

На премьере своего нового фильма “Не для слабонервных” актриса поделилась своими мыслями о секрете крепкого брака в интервью для издания People. “Это то, что вам действительно нужно делать,” — заявила Джессика.

“Вам нужно находить время, чтобы уделять внимание друг другу.” Она также поделилась опытом из своей личной жизни, отметив, что делать повседневные дела — вот что такое брак, но важно знать, что вы должны быть приоритетом друг для друга. “Используйте эти моменты, чтобы вместе посмеяться, а не разговаривать по телефону,” — добавила она.

Джессика Альба и Кэш Уоррен познакомились на съемках фильма “Фантастическая четверка” в 2005 году. Пара поженилась на скромной церемонии в мае 2008 года — за месяц до рождения старшей дочери Онор. Они также воспитывают 13-летнюю Хэвен и 6-летнего Хейса.

Джессика также поделилась историей о семейном походе на автовыставку “Monster Jam”. Она отметила, что хотя они с девочками чувствовали себя не в своей тарелке, Хейс был в восторге от показа им всего. “Он знал все машины, водителей и статистику,” — рассказала звезда о приятном семейном моменте.

Секрет крепкого брака Джессики Альбы и Кэша Уоррена заключается в уделении времени друг другу, делании друг друга приоритетом и нахождении радости в повседневных моментах. Их семья является ярким примером того, как любовь и забота друг о друге способны укрепить отношения на многие годы вперед.