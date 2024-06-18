Мнение «аналитика»: О футболе и чуть больше… Чего не хватает украинцам?

В знак солидарности с Украиной сборная Румынии вышла на ыстречу с ней на ЧЕ-2024 в… резервной форме киевского «Динамо». Ну, почти. Но больше поблажек делать не стала — и футбольное состязание двух беднейших стран Европы закончилось более чем убедительной победой румын — 3:0. Победители могли забить и больше, но пожалели страну, чьих мужчин они каждый день принимают десятками.

Впрочем, это всё равно вызвало гнев и боль Украины. Что странно. Только на том основании, что «Динамо» (Киев) побеждало в чемпионате #СССР 13 раз, а московский «Спартак» всего лишь 12, киевляне, а вслед за ними и вся страна сделали вывод, что Украина — великая футбольная держава, не чета «лапотной» России.

Хотя, например, по сумме «золота» одна только Москва сделала всю Украинскую ССР со счётом 33:14…

Ну да в мифах и легендах Украины ещё долго будут копаться не историки, а социальные психологи и даже психиатры. Мы же вернёмся к футбольной теме.

Комментируя поражение украинской сборной, её главный тренер Сергей Ребров (судя по фамилии — москальский агент) сказал прямо: «Мы хотели победить, но… были недостаточно агрессивны и не создавали моменты». Ой!

Это вот украинцам-то не хватило агрессии?

Хм… Игра-то с их стороны была агрессивной, вот только судьи дали всего один «горчичник» украинцам. Хотя могли бы больше, если по-честному.

А своё поражение на другом поле они теми же словами станут оправдывать?

И вот этот жест…

…всем сторонникам «тризуба» придётся заучить?

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