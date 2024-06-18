 

Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм “Курьер”?

18.06.2024, 1:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 1982 году в молодежном журнале “Юность” была опубликована повесть режиссера Карена Шахназарова “Курьер”. Повесть вызвала большой интерес у читателей, однако на киностудии имени Горького ее сочли “несоциалистической” и отказались экранизировать.

Однако через несколько лет, в 1986 году, Шахназарову все же удалось получить разрешение на экранизацию своей повести. В стране начались перемены, и вместе с ними возникла потребность в новом герое, который мог бы отразить настроения молодого поколения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Рамасвами – США управляет президент с лоботомией, и это национальный позор

17.06 / L’Express – балерины и парикмахерши — из-за нехватки мужчин ВСУ массово набирают женщин-сапёров

17.06 / Экс-полковник США – условия Путина приемлемые, но адресованы не Зеленскому

17.06 / Politico – Байден тщетно пытался успокоить союзников на случай возвращения Трампа

17.06 / Эстонский политик призвал вдвое сократить количество денег, вбрасываемых в коррупционную трясину Украины

17.06 / 35 лет спустя после падения Берлинской стены Германию вновь разделяет «железный занавес»

17.06 / Обаме пришлось уводить со сцены застывшего Байдена на мероприятии по сбору средств

17.06 / Тест для тусовщиков из СССР: насколько хорошо вы помните советские дискотеки?

17.06 / Йеллен заявила, что не считает воровством изъятие активов России

17.06 / Трамп рассчитывает разбить Байдена на дебатах, сделав акцент на его провалах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика