Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм “Курьер”?

В 1982 году в молодежном журнале “Юность” была опубликована повесть режиссера Карена Шахназарова “Курьер”. Повесть вызвала большой интерес у читателей, однако на киностудии имени Горького ее сочли “несоциалистической” и отказались экранизировать.

Однако через несколько лет, в 1986 году, Шахназарову все же удалось получить разрешение на экранизацию своей повести. В стране начались перемены, и вместе с ними возникла потребность в новом герое, который мог бы отразить настроения молодого поколения.