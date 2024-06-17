Мнение: Я узнаю это время!

И эти грабли…

Вчера с утра вычитал у Павла Пряникова про клубнику:

«Турецкая, краснодарская и ставропольская клубника отошла. На минимуме цены на неё были около 500 руб. за кг. А сейчас пошла клубника из Черноземья – по 1000 руб. за кг, вчера видел в азербайджанских палатках у нас в ближнем Подмосковье. Вкуснее и душистее клубники с юга России и тем более из Турции. Но цена впечатляет».

Я, честно говоря, не поверил такому «сюрпризу» – специально пошел смотреть в ближайший Перекресток. И – точно! Уже не в «азербайджанских палатках», а прямо в магазине: действительно, 1000 р. за кг. «Новая» клубника. Преодолев внутреннее содрогание, купил лоток полкило за 500 рублей. И тут Пряников не обманул – клубника высший сорт! Гораздо слаще и сочнее предыдущей по 600 и даже клубники начала мая за 250 (какая успела проскочить до заморозков).

Но цена… Клубника за 1000 рублей килограмм в СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ! Если смотреть правде в глаза, то надо бестрепетно признать: это уже явный привет от подступающей реальности – гиперинфляции. Она на пороге.

Вообще, я в каком-то смысле успокоился – поскольку наконец обжился и стал понимать, что вокруг происходит. Не зря ведь говорится, что «в России надо жить долго». Только там появляется шанс осознать, что в российском вечном безумии на самом деле есть система. Однако, если уловил – дальше уже просто, ведь российская история циклична, она вертится всегда по одному и тому же кругу. Надо лишь разглядеть, какая стадия цикла сейчас.

И я понял, где мы! Сейчас у нас примерно 1988-1990 гг. в рамках экономического цикла. В 1988 было такое же ощущение некоего «облегчения», какого-то смутного «экономического подъема» или по крайней мере оживления – и тоже на фоне войны (тогда – Афганистана). И причина была та же – в экономику стали усиленно вливать бабло. Люди малость воспряли, жить стало полегче, даже в магазинах появились какие-то товары. Я, помню, тогда заработал в стройотряде проводником на ж/д 600 рублей (в совке неплохие деньги, стипендия у меня была 50 р. в месяц). Мы на эти деньги пошли и купили в дом холодильник, самым чудесным образом: просто пошли в магазин и купили, не записывались ни в какую очередь, ничего не ждали. Я в свои тогда 21 год был потрясен, что такое возможно. В общем, жили надеждами на перемены, которые происходили на глазах.

Хотя на самом деле просто комми с отчаяния, видя подступающий крах, включили печатный станок. И первое время, пока шло насыщение спроса халявными рублями, действительно ощущался подъем. А только потом, с некоторым лагом, началось то, что и должно быть «по науке» – пустые деньги, влитые в закостенелую и неповоротливую экономику, переполнили все каналы и начали приводить, с одной стороны, к дефициту, а с другой – к росту цен, переходящему в гиперинфляцию. Чем мы потом сполна насладились где-то с 1990 и особенно 1991.

Сейчас происходит ровно то же самое! С одной стороны – гигантские выплаты, причем налом сразу на руки – всем «участникам СВО» и членам их семей. Пишут, что вкачали таким образом за два года более 3 трлн. рублей. С другой стороны – «подъем ВПК», подняли в 3-4 раза зарплаты производителей всяких танчиков и планирующих бомб. Еще одно вливание огромного вала наличных. Следствие – резкий рост спроса со стороны доселе самых бедных слоев населения. Вот и оживление.

При том, что, как и в конце 80х, заскорузлая и зарегулированная экономика на это не рассчитана. В совке Госплан и неповоротливый Госснаб не смогли отреагировать на резкий рост спроса и соответственно расширить производство товаров – не было деталей, станков, машин и инструментов в необходимом количестве. А завезти ширпотреб из-за границы мешал вечный для России дефицит валюты (привет, Паршев!)

В итоге деньги на руках у населения были и всё прибавлялись – а товар под эти деньги «кончился». Денежная реформа Павлова (под которую собирались изъять «излишек наличности») не удалась. Накопилась серьезная скрытая инфляция, которая сразу после краха совка перешла уже в открытую гиперинфляцию.

А что сейчас будет? Да то же самое. Только в совке не сумел справиться с расширением предложения на рынке Госснаб, а сейчас «ограничителем» выступят, с одной стороны, санкции, а с другой – тот же самый дефицит валюты, уже вполне ощутимый. Имеющиеся мощности в РФ для наращивания производства не покроют расширенный спрос, а производство наличное не справится – и начнет под нагрузкой выходить из строя – как, собственно, случилось и в СССР накануне его краха. Известно ведь – для советского совхоза катастрофой являлся как недород, так и большой урожай, причем неизвестно, что страшнее. Негде хранить, нечем и некем убирать, страшный непрекращающийся аврал, в результате которого выходит из строя и то, что еще как-то работало.

Т.е. имеющиеся предприятия сначала еще как-то реагируют на рыночные стимулы, а потом не выдерживают напряжения. Быстро расшириться за счет импорта не удается – импорт придавлен по максимуму, а то и обрублен. Ну и получается парадокс – на фоне выросшего спроса одновременно возникает и дефицит, и рост цен. Классика совка! Мы это все проходили, кто застал.

Это же ждет нас по новой – и уже в ближайшее время. Я думаю, все почувствуют уже осенью. Что ж – пройдемся по этим граблям еще раз! Если всё не закончится быстрее ядерной вспышкой – с наших кретинов станется.