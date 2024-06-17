Мнение: Трибунал BRICS против коррупции
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В моем распоряжении оказался Проект учреждения странами БРИКС международного уголовного трибунала для осуществления уголовного преследования за совершение коррупционных преступлений и обеспечения возврата похищенных денежных средств.
Создание международного трибунала против коррупции вполне укладывается в логику развития антикоррупционных усилий стран, входящих в БРИКС.
Но у Проекта есть и противники.
Подробности – в программе «Трибунал BRICS против коррупции».
Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.
Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!
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Источник: Ирек Муртазин
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