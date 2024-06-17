Мнение: Трибунал BRICS против коррупции

В моем распоряжении оказался Проект учреждения странами БРИКС международного уголовного трибунала для осуществления уголовного преследования за совершение коррупционных преступлений и обеспечения возврата похищенных денежных средств.

Создание международного трибунала против коррупции вполне укладывается в логику развития антикоррупционных усилий стран, входящих в БРИКС.

Но у Проекта есть и противники.

Подробности – в программе «Трибунал BRICS против коррупции».

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

—