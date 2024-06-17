L’Express – балерины и парикмахерши — из-за нехватки мужчин ВСУ массово набирают женщин-сапёров

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В условиях, когда большая часть мужского населения либо уже мобилизована, либо эмигрировала, Киеву не остаётся ничего, кроме как привлекать к военной службе девушек. L’Express пообщался с украинками-сапёрами, которые составляют 30% рабочей силы в рядах миноискателей. От 51-летних учителей до совсем юных парикмахерш, девушки признаются: они бы никогда не подумали, что окажутся на фронте.



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Ещё несколько лет назад это было невозможно, поскольку профессия сапёра, считавшаяся слишком опасной, до 2018 года была запрещена для женщин на Украине. «Никогда бы не подумала, что мой путь приведёт меня сюда», — признаётся французскому L’Express 51-летняя учительница математики из-под толстой защитной маски. Как и она, всё больше женщин привлекаются украинскими властями к разминированию, где, по данным правительства, они составляют 30% рабочей силы.

Как считает издание, власти, которые знают, что мужчин у них остаётся всё меньше и что украинская земля по-прежнему пронизана взрывчаткой, стараются привлечь как можно больше женщин-сапёров. «Девушки более осторожны и осмотрительны», — говорит бывшая парикмахерша Валерия, которая в свои 23 года уже руководит командой сапёров.

Среди миноискателей французское издание встретило бывшую балерину, девушку-химика, работавшую на производстве игристого вина, и стоматолога. Аналогичная динамика наблюдается и в других, традиционно мужских профессиях, поскольку представителей сильного пола становится всё меньше в результате мобилизации и эмиграции, пишет L’Express.

60-летний фермер Николай признаётся, что был крайне удивлён, когда увидел, что разминированием в его селе занимаются женщины, которых он поначалу принял за любопытных наблюдательниц. «Но теперь я даже думаю, что они работают лучше, чем мужчины», — отмечает он.